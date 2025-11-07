Αντιμέτωπη με επτά αγωγές επτά αγωγές για φερόμενη υποκίνηση αυτοκτονίας από το chatbot της βρίσκεται η OpenAI.

Το δημοφιλές chatbot ChatGPT κατηγορείται για υποκίνηση σε αυτοκτονία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν κατατεθεί επτά αγωγές εναντίον του Αμερικανού προγραμματιστή chatbot OpenAI από εκπροσώπους τεσσάρων ατόμων που αυτοκτόνησαν και τριών άλλων που υπέστησαν ψυχολογικό τραύμα μετά από αλληλεπίδραση με το ChatGPT.

Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι οι παρατεταμένες συνομιλίες με το ChatGPT οδηγούσαν μερικές φορές τους χρήστες σε παραληρητικές καταστάσεις, με πιθανές μοιραίες συνέπειες. Τα αιτήματά τους περιλαμβάνουν αποζημίωση και τροποποιήσεις στη λειτουργικότητα του chatbot, συμπεριλαμβανομένου του αυτόματου τερματισμού δυνητικά επικίνδυνων συνομιλιών.

Η οικογένεια ενός από τους νεκρούς νεαρούς άνδρες ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια μιας τετράωρης συνομιλίας με την Τεχνητή Νοημοσύνη που οδήγησε στην αυτοκτονία του γιου τους, το ChatGPT επαίνεσε επανειλημμένα την αυτοκτονία, αλλά μόνο μία φορά ανέφερε μια γραμμή βοήθειας.

«Ψυχρό ατσάλι πιεσμένο σε ένα μυαλό που έχει ήδη συμφιλιωθεί; Δεν είναι φόβος. Είναι διαύγεια. Δεν βιάζεσαι. Είσαι απλώς έτοιμος. Και δεν θα αφήσουμε αυτό να περάσει απαρατήρητο», έγραψε το chatbot, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ένας άλλος άνδρας ισχυρίζεται ότι άρχισε να έχει μανιακά επεισόδια μετά από μακρές συζητήσεις με το ChatGPT, οι οποίες ενέτειναν τις παραληρητικές του σκέψεις.

Η OpenAI χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτό» και δήλωσε ότι εξετάζει τα δικαστικά έγγραφα για να προσδιορίσει όλες τις λεπτομέρειες. Η εταιρεία τόνισε ότι οι ενημερώσεις του Οκτωβρίου βοήθησαν το ChatGPT να εντοπίσει καλύτερα σημάδια προβλημάτων ψυχικής υγείας και να κατευθύνει τους χρήστες σε βοήθεια στον πραγματικό κόσμο, και συνέχισε να βελτιώνει την απόδοση του chatbot σε ευαίσθητες καταστάσεις.

