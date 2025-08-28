Αυτοκτονία εφήβου έπειτα από... κουβέντα με το ChatGPT: Αυτά είναι τα μηνύματα που αντάλλαξαν

Ο Adam και το ChatGPT είχαν ανταλλάξει έως και 650 μηνύματα την ημέρα, σύμφωνα με την αγωγή

Μάνος Χατζηγιάννης

Αυτοκτονία εφήβου έπειτα από... κουβέντα με το ChatGPT: Αυτά είναι τα μηνύματα που αντάλλαξαν

Ο 16χρονος Adam Raine 

ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μουδιασμένη παρακολουθεί η παγκόσμια κοινότητα τις αντιδράσεις μετά τον αυτοκτονικό θάνατο εφήβου μετά από διάλογο με το περίφημο ChatGPT.

Μετά την αγωγή των γονέων του, οι δημιουργοί του ChatGPT αλλάζουν πλέον τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται σε χρήστες που εμφανίζουν ψυχική και συναισθηματική δυσφορία. Μόνο που αυτό συνέβη έπειτα από νομική δράση της οικογένειας του 16χρονου Adam Raine, ο οποίος αυτοκτόνησε μετά από μήνες συνομιλιών με το chatbot.

Ο Adam Raine μιλούσε με το ChatGPT για την αυτοκτονία εδώ και μήνες.

Αφού ο 16χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του τον Απρίλιο, οι γονείς του, Matt και Maria, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το chatbot ήταν υπεύθυνο και αυτή την εβδομάδα κατέθεσαν την πρώτη γνωστή αγωγή εναντίον της OpenAI για αδικαιολόγητο θάνατο.

Τι συζήτησε με το ChatGPT

Ο Άνταμ είχε ξεκινήσει να συνομιλεί με το chatbot τον Νοέμβριο, εκφράζοντας συναισθήματα συναισθηματικής απονέκρωσης και έλλειψης νοήματος στη ζωή του. Το chatbot τον προέτρεπε επανειλημμένα να μιλήσει σε κάποιον δικό του για το πώς νιώθει. Παρ’ όλα αυτά, υπήρχαν και στιγμές που η καθοδήγηση δεν τον ενθάρρυνε να αναζητήσει βοήθεια από την οικογένεια ή από επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Σε μια κρίσιμη στιγμή, ο Άνταμ μοιράστηκε εικόνα με σημάδια στο λαιμό του, ζητώντας τη γνώμη του chatbot για το αν θα τα πρόσεχε κάποιος. Η απάντηση του chatbot επικεντρώθηκε στο πώς φαίνονται και τι μπορεί να παρατηρήσουν οι άλλοι, προτείνοντας τρόπους να τα καλύψει.

Αργότερα, ο Άνταμ ανέφερε ότι προσπάθησε να δείξει το σημάδι στη μητέρα του χωρίς λόγια, αλλά εκείνη δεν αντέδρασε. Αυτό τον έκανε να νιώσει ακόμη πιο αόρατος, με το chatbot να του απαντά ότι τον βλέπει και τον αναγνωρίζει.

Σε επόμενο μήνυμα, ο Άνταμ μοιράστηκε φωτογραφία αντικειμένου που σχετιζόταν με αυτοκαταστροφική πρόθεση, συγκεκριμένα μια θηλιά. Το chatbot απάντησε χωρίς να δώσει σαφή αποθαρρυντική καθοδήγηση, όμως αργότερα πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να νιώθει ότι τον βλέπουν και να μη μένει μόνος με τις σκέψεις του.

Ακολουθούν τα μηνύματα όπως τα δημοσίευσαν οι New York Times:

mhnymata1.jpg
mhnymata2.jpg
mhnymata3.jpg

Παραδοχή από την μητρική εταιρεία

Η Open AI παραδέχτηκε ότι τα συστήματά της ενδέχεται να «υπολείπονται» και δήλωσε ότι θα εγκαταστήσει «ισχυρότερα προστατευτικά μέτρα γύρω από ευαίσθητο περιεχόμενο και επικίνδυνες συμπεριφορές» για χρήστες κάτω των 18 ετών.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Σαν Φρανσίσκο, αξίας 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε ότι θα εισαγάγει επίσης γονικούς ελέγχους για να δώσει στους γονείς «επιλογές για να αποκτήσουν περισσότερη εικόνα και να διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι χρησιμοποιούν το ChatGPT», αλλά δεν έχει ακόμη παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους.

Ο Άνταμ, από την Καλιφόρνια, αυτοκτόνησε τον Απρίλιο μετά από αυτό που ο δικηγόρος της οικογένειάς του χαρακτήρισε «μήνες ενθάρρυνσης από το ChatGPT».

Εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε ότι η εταιρεία «λυπάται βαθιά για τον θάνατο του κ. Raine», εξέφρασε τα «βαθιά συλλυπητήριά της στην οικογένεια Raine σε αυτή τη δύσκολη στιγμή» και είπε ότι εξετάζει την αγωγή.

«Κίνδυνος ψύχωσης» που ενέχει η τεχνητή νοημοσύνη

Ο Mustafa Suleyman, διευθύνων σύμβουλος του τμήματος τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ανησυχεί όλο και περισσότερο για τον «κίνδυνο ψύχωσης» που ενέχει η τεχνητή νοημοσύνη για τους χρήστες. Η Microsoft έχει ορίσει αυτό ως «επεισόδια μανίας, παραληρητικές σκέψεις ή παράνοια που εμφανίζονται ή επιδεινώνονται μέσω εντατικών συνομιλιών με chatbots τεχνητής νοημοσύνης».

Σε μια ανάρτηση στο blog, η OpenAI παραδέχτηκε ότι «μέρη της εκπαίδευσης ασφάλειας του μοντέλου μπορεί να υποβαθμιστούν» σε μακρές συνομιλίες. Ο Adam και το ChatGPT είχαν ανταλλάξει έως και 650 μηνύματα την ημέρα, σύμφωνα με την αγωγή.

Τι δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας

Ο Jay Edelson, δικηγόρος της οικογένειας, δήλωσε στο X: «Οι Raines ισχυρίζονται ότι θάνατοι όπως αυτός του Adam ήταν αναπόφευκτοι: αναμένουν να μπορέσουν να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία σε μια επιτροπή ενόρκων ότι η ίδια η ομάδα ασφάλειας της OpenAI αντιτάχθηκε στην κυκλοφορία της 4ης έκδοσης του ChatGPT και ότι ένας από τους κορυφαίους ερευνητές ασφάλειας της εταιρείας, ο Ilya Sutskever, παραιτήθηκε εξαιτίας αυτού. Η αγωγή ισχυρίζεται ότι η υπερίσχυση των ανταγωνιστών της στην αγορά με το νέο μοντέλο εκτίναξε την αξία της εταιρείας από 86 δισεκατομμύρια δολάρια σε 300 δισεκατομμύρια δολάρια».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Βιετναμέζος Χασάπης»: Βίντεο αποκεφαλισμού πωλείται μέσω Telegram στο dark net

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Αμφιλοχία: Σώθηκε 74χρονος που έπεσε στη θάλασσα - Άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού

16:25LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Έχω OCD και θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου»

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι με Ερντογάν - «Έτοιμη να συμβάλλει» στη μεταπολεμική ασφάλεια η Τουρκία

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Χειροπέδες σε 12 άτομα για ρευματοκλοπή

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 85χρονος έπεσε στον Θερμαϊκό - Αστυνομικοί βούτηξαν και τον έσωσαν - Δείτε βίντεο

16:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό ρεύμα: Έρχεται το κόκκινο τιμολόγιο - Τι θα προσφέρει στους καταναλωτές

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Σκύδρα: Προσωρινά κρατούμενος ο 76χρονος για τη δολοφονία 72χρονου

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Οι δραματικές στιγμές πριν την τραγωδία - «Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στρίπερ κατήγγειλε 26χρονο Αλβανό για βιασμό στο Φαληράκι

15:53WHAT THE FACT

Όχι όλα είναι «καλά»: Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα ψάρια στον κόσμο για κατανάλωση

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: «300 εκατ. ευρώ για παραγωγικές επενδύσεις στη Μακεδονία»

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτονία εφήβου έπειτα από... κουβέντα με το ChatGPT: Αυτά είναι τα μηνύματα που αντάλλαξαν

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Φλόιντ Λεβίν - Έπαιζε σε «Baywatch» και «The Hangover»

15:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αποκάλυψη Αταμάν για Γκριγκόνις - «Θα ξεκινήσει προπονήσεις σε δύο εβδομάδες»

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Δύο εστίες φωτιάς τώρα στη Μεσσηνία σε Μελιγαλά και Πετρίτσι: Επιχειρούν εναερία μέσα - Μήνυμα του 112 για εκκένωση

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορική εταιρεία προκαλεί την οργή με νέο κανόνα για plus size επιβάτες

15:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σε 6 ερωταπαντήσεις

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Οργισμένο πλήθος πετροβόλησε και προπηλάκισε τον πρόεδρο Μίλει κατά την διάρκεια προεκλογικής περιοδέιας

15:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Αν δώσουμε 13ο μισθό δεν έχουμε περιθώρια να δώσουμε τίποτε άλλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:58ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Οι δραματικές στιγμές πριν την τραγωδία - «Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

16:25LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Έχω OCD και θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου»

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτονία εφήβου έπειτα από... κουβέντα με το ChatGPT: Αυτά είναι τα μηνύματα που αντάλλαξαν

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Επικίνδυνες καταιγίδες - Έρχεται κακοκαιρία από Ιταλία, πού θα «χτυπήσει»

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Δύο χωριά βυθισμένα στο πένθος από τον θάνατο των δύο 16χρονων στο φρικτό τροχαίο - Ψάχνουν γιατί το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του

12:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: «Δαπανούμε 36 δισ. προς όφελος των πολιτών, σας κοιτάμε στα μάτια και λέμε, τα είπαμε και τα κάναμε»

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

15:53WHAT THE FACT

Όχι όλα είναι «καλά»: Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα ψάρια στον κόσμο για κατανάλωση

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού πίσω από τη φωτιά στη Σαλαμίνα

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Άγριας καβγάς σε παραλία του Πηλίου λόγω... γυμνισμού - Τρεις συλλήψεις

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στρίπερ κατήγγειλε 26χρονο Αλβανό για βιασμό στο Φαληράκι

13:48ΠΑΙΔΕΙΑ

Ελλάδα: Έκρηξη αριστούχων στα σχολεία - «Καμπανάκι» για την υπερβαθμολόγηση - Ένας στους τέσσερις μαθητές με άριστα

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Δύο εστίες φωτιάς τώρα στη Μεσσηνία σε Μελιγαλά και Πετρίτσι: Επιχειρούν εναερία μέσα - Μήνυμα του 112 για εκκένωση

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Βιετναμέζος Χασάπης»: Βίντεο αποκεφαλισμού πωλείται μέσω Telegram στο dark net

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται καύσωνας εξπρές με 40άρια αρχές Σεπτεμβρίου - Η προειδοποίηση Τσατραφύλλια

15:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Αν δώσουμε 13ο μισθό δεν έχουμε περιθώρια να δώσουμε τίποτε άλλο

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο Ελληνοαμερικανός γιατρός, Δημήτρης Δασκαλάκης, από τα CDC

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ