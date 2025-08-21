9 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να αφήσετε το ChatGPT να κάνει

Ακόμη και ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI έχει προειδοποιήσει για τους κινδύνους του να «εμπιστεύεσαι» τυφλά το ChatGPT

9 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να αφήσετε το ChatGPT να κάνει
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει σίγουρα διευκολύνει την καθημερινότητά μας, αναλαμβάνοντας δουλειές που μας φαίνονται κουραστικές ή χρονοβόρες, όπως η σύνταξη προϋπολογισμών ή ο προγραμματισμός των γευμάτων της εβδομάδας.

Στον επαγγελματικό τομέα, έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη για τη δημιουργία περιεχομένου ή τον προγραμματισμό. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτή για τα πάντα. Ακόμη και ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI έχει προειδοποιήσει για τους κινδύνους του να «εμπιστεύεσαι» τυφλά το ChatGPT.

Σύμφωνα με το CNET, υπάρχουν τουλάχιστον εννέα περιπτώσεις όπου η χρήση του ChatGPT μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη ή επιβλαβής:

1. Παράνομες δραστηριότητες
Αυτό μάλλον δεν χρειάζεται εξήγηση: μην χρησιμοποιείτε το ChatGPT για οτιδήποτε παράνομο.

2. Διαγνώσεις υγείας
Η σκέψη να αποφύγετε το νοσοκομείο και να πάρετε «διάγνωση στο σπίτι» μέσω AI είναι δελεαστική, αλλά επικίνδυνη. Η αυτοδιάγνωση στο διαδίκτυο δεν έχει καλή φήμη – και οι συμβουλές τεχνητής νοημοσύνης δεν διαφέρουν. Το ChatGPT μπορεί, όμως, να σας βοηθήσει να φτιάξετε μια λίστα ερωτήσεων για τον γιατρό σας ή να μεταφράσετε ιατρικούς όρους που δεν καταλαβαίνετε.

3. Ψυχική υγεία
Πολλοί χρησιμοποιούν το ChatGPT σαν «ψυχοθεραπευτή» για να αντιμετωπίσουν πένθος ή απογοήτευση, αλλά η AI έχει σοβαρούς περιορισμούς. Δεν έχει βιώματα, δεν μπορεί να διαβάσει τη γλώσσα του σώματος και δεν νιώθει πραγματική ενσυναίσθηση. Ως αποτέλεσμα, οι συμβουλές της μπορεί να παρερμηνεύσουν την κατάσταση ή να ενισχύσουν αθέλητα προκαταλήψεις.

4. Άμεσες αποφάσεις σε επείγουσες καταστάσεις
Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα δεν μυρίζουν καπνό ή αέριο, δεν στέλνουν βοήθεια και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν έναν πρώτο ανταποκριτή. Όπως λέει το CNET, το ChatGPT πρέπει να χρησιμοποιείται μετά το περιστατικό, για επεξήγηση και ανάλυση, όχι για άμεση δράση.

5. Προσωπικό οικονομικό ή φορολογικό σχεδιασμό
Τα δεδομένα εκπαίδευσης της AI μπορεί να μην περιλαμβάνουν τις τελευταίες αλλαγές στη φορολογία ή τα νέα ποσοστά. Όταν πρόκειται για πραγματικά χρήματα, προθεσμίες ή πρόστιμα, καλύτερα να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό.

6. Ευαίσθητα δεδομένα
Ανεβάζοντας εμπιστευτικές πληροφορίες σε μια πλατφόρμα AI, δεν μπορείτε να είστε σίγουροι πού αποθηκεύονται ή ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές. Το CNET προειδοποιεί: «Αν δεν θα το στείλατε σε δημόσιο Slack, μην το στείλετε στο ChatGPT». Αυτό περιλαμβάνει συμβόλαια πελατών, ιατρικούς φακέλους και οτιδήποτε καλύπτεται από νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως ο GDPR.

7. Απάτη σε σχολικές εργασίες
Η τεχνολογία κάνει πλέον την ακαδημαϊκή απάτη πιο εύκολη από ποτέ. Ωστόσο, τα εργαλεία ανίχνευσης, όπως το Turnitin, γίνονται όλο και πιο αποτελεσματικά, ενώ οι καθηγητές εκπαιδεύονται να αναγνωρίζουν το «ChatGPT voice». Οι συνέπειες μπορεί να φτάσουν από την αναστολή έως και την αποβολή ή την ακύρωση επαγγελματικών αδειών.

8. Τζόγος
Το ChatGPT μπορεί να δίνει λανθασμένα στατιστικά, να αναφέρει τραυματισμούς που δεν υπάρχουν ή να ανακρίνει λανθασμένα αποτελέσματα. Δεν μπορεί να προβλέψει μελλοντικά γεγονότα, επομένως η εμπιστοσύνη σε αυτό για στοιχήματα είναι ρίσκο.

9. Σύνταξη διαθήκης ή νομικών εγγράφων
Η AI μπορεί να εξηγήσει βασικές νομικές έννοιες, αλλά η δημιουργία πραγματικών νομικών εγγράφων είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει την εγκυρότητά τους. Το ChatGPT μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία λίστας ερωτήσεων για τον δικηγόρο σας, αλλά την τελική δουλειά πρέπει να την κάνει επαγγελματίας.

