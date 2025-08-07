ChatGPT: Αυτές είναι οι νέες απαγορευμένες ερωτήσεις - Τι θα συμβεί αν τις κάνετε

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα, και ιδιαίτερα η αμεσότητα με την οποία απαντά το ChatGPT στις απορίες των χρηστών, έχει οδηγήσει πολλούς να το βλέπουν όχι απλώς ως εργαλείο πληροφόρησης, αλλά σχεδόν ως έναν ψηφιακό φίλο. Η αίσθηση ότι «κάποιος μας καταλαβαίνει» στην άλλη άκρη της συνομιλίας, δεν είναι σπάνια – ιδίως όταν η συνομιλία μετατοπίζεται από απλές ερωτήσεις σε προσωπικά ζητήματα.

Αυτήν την ανθρώπινη τάση προς τη συναισθηματική σύνδεση με το chatbot αναγνωρίζει και η ίδια η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, η οποία προχωρά πλέον σε αλλαγές με στόχο την ενίσχυση της υγιούς και ισορροπημένης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.

Συναισθηματική εξάρτηση από το chatbot;

Η ταχύτητα, η σαφήνεια και ο ευγενικός τόνος των απαντήσεων του ChatGPT έχουν δημιουργήσει σε ορισμένους χρήστες την ψευδαίσθηση ότι συνομιλούν με έναν πραγματικό άνθρωπο. Σε φάσεις έντονου προβληματισμού ή μοναξιάς, πολλοί βρίσκουν παρηγοριά στην εφαρμογή – φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να ζητούν συμβουλές για προσωπικές σχέσεις, όπως το αν πρέπει να χωρίσουν.

Αυτού του είδους η χρήση έχει χτυπήσει «καμπανάκι» στην OpenAI, η οποία επισημαίνει πως σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις το μοντέλο GPT-4 δεν κατάφερε να αναγνωρίσει σημάδια συναισθηματικής δυσφορίας ή παραληρηματικών ιδεών. Έτσι, η εταιρεία αποφάσισε να βελτιώσει τον τρόπο που το ChatGPT ανταποκρίνεται σε παρόμοιες καταστάσεις.

Η OpenAI ανακοίνωσε δύο σημαντικές παρεμβάσεις στη λειτουργία του ChatGPT:

  1. Ευγενικές υπενθυμίσεις για διάλειμμα:
    Από εδώ και στο εξής, κατά τη διάρκεια παρατεταμένων συνομιλιών, η εφαρμογή θα προβάλλει διακριτικές υπενθυμίσεις, προτείνοντας στον χρήστη να κάνει ένα διάλειμμα. Η OpenAI τονίζει ότι οι ειδοποιήσεις αυτές θα εμφανίζονται με τρόπο φυσικό και όχι ενοχλητικό, στοχεύοντας στη διατήρηση μιας ισορροπημένης εμπειρίας.

  2. Όριο σε προσωπικά ερωτήματα:
    Όταν ένας χρήστης θέτει ερωτήματα ιδιαίτερα προσωπικού χαρακτήρα – όπως «να χωρίσω με τον φίλο μου;» – το ChatGPT δεν θα απαντά απευθείας. Αντίθετα, θα ενθαρρύνει τον χρήστη να αναλογιστεί μόνος του τα δεδομένα, να εξετάσει τα υπέρ και τα κατά, και να αναζητήσει κατάλληλες πηγές ή βοήθεια από επαγγελματίες, εφόσον χρειάζεται. Στόχος της εταιρείας είναι το chatbot να λειτουργεί υποστηρικτικά, όχι καθοδηγητικά, σε θέματα που απαιτούν ανθρώπινη κρίση.

«Όχι» στην εξάρτηση, «ναι» στη στοχευμένη χρήση

Η OpenAI ξεκαθαρίζει ότι η φιλοσοφία της δεν περιστρέφεται γύρω από το να κρατήσει τον χρήστη «κολλημένο» στην εφαρμογή για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. Σε αντίθεση με πλατφόρμες που βασίζονται στην αλληλεπίδραση και την παραμονή των χρηστών για την αύξηση των εσόδων, το ChatGPT δεν έχει έσοδα από τον χρόνο χρήσης. Αντιθέτως, όπως αναφέρει η ίδια η εταιρεία, «μας ενδιαφέρει περισσότερο ο χρήστης να φεύγει έχοντας κάνει αυτό για το οποίο ήρθε».

Σκέψεις για το μέλλον

Παρά το γεγονός ότι το ChatGPT διαθέτει σήμερα δωρεάν εκδοχή, ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στο μέλλον να υπάρξει μοντέλο εσόδων από διαφημίσεις. Ωστόσο, προς το παρόν, η εστίαση παραμένει στην υπεύθυνη και ασφαλή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Με τις νέες αυτές λειτουργίες, η OpenAI επιχειρεί να οριοθετήσει τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα: όχι ως ψηφιακός φίλος, αλλά ως έξυπνο εργαλείο που σέβεται την ανθρώπινη εμπειρία και ενθαρρύνει την αυτονομία.

