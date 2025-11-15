Η OpenAI προσθέτει ένα νέο χαρακτηριστικό στο ChatGPT – Ποια λειτουργία δοκιμάζει

Η OpenAI λανσάρει πιλοτικά μία λειτουργία που αλλάζει εντελώς τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το ChatGPT. Συγκεκριμένα, δοκιμάζει τα group chats (σ.σ. ομαδικές συνομιλίες), όπου πολλοί χρήστες μιλούν ταυτόχρονα μέσα στο ίδιο παράθυρο και το ChatGPT παρεμβαίνει μόνο όταν πραγματικά χρειάζεται.

Η δημιουργία μίας ομάδας είναι πολύ απλή. Στέλνετε έναν σύνδεσμο, εισέρχονται μέχρι 20 άτομα και το ChatGPT ανοίγει ένα ξεχωριστό δωμάτιο για τη συζήτηση. Κάθε χρήστης έχει προφίλ με όνομα και φωτογραφία, ώστε το περιβάλλον να θυμίζει πραγματική ομαδική συνομιλία.

Οι απαντήσεις του bot λειτουργούν με το ChatGPT 5.1 Auto, που επιλέγει αυτόματα το κατάλληλο μοντέλο ανάλογα με τον χρήστη που απαντά. Τα όρια χρήσης μετρώνται μόνο όταν μιλάει το ChatGPT και όχι όταν μιλούν οι άνθρωποι μεταξύ τους.

Η OpenAI αναφέρει ότι το chatbot έχει αποκτήσει ανανεωμένες «κοινωνικές» συμπεριφορές, ώστε να καταλαβαίνει τη ροή της κουβέντας και να μην πετάγεται κάθε λίγο και λιγάκι. Μπορεί να αντιδρά με emoji, να χρησιμοποιεί φωτογραφίες των μελών και να λειτουργεί με custom οδηγίες ανά ομάδα.

Όσον αφορά τον σημαντικό παράγοντα της ιδιωτικότητας, η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι το ChatGPT δεν χρησιμοποιεί την προσωπική μνήμη μέσα στις ομαδικές συνομιλίες, ούτε δημιουργεί νέα. Αν υπάρχει μέλος κάτω των 18 ετών, μειώνεται αυτόματα το ευαίσθητο περιεχόμενο για όλους.

Η λειτουργία «τρέχει» δοκιμαστικά σε Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα και Ταϊβάν και θα επεκταθεί σε περισσότερες χώρες το επόμενο διάστημα.