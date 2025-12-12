Κολοράντο: 18χρονος βρέθηκε νεκρός σε καμινάδα επτά χρόνια μετά την εξαφάνισή του

Συνεχίζει να προκαλεί σοκ η υπόθεση του Τζόσουα Μάνταξ, του 18χρονου από τις ΗΠΑ που εξαφανίστηκε το 2008 και εντοπίστηκε νεκρός επτά χρόνια αργότερα, μόλις ενάμιση χιλιόμετρο από το σπίτι του, παγιδευμένος μέσα σε μια καμινάδα.

Ο Τζόσουα είχε φύγει τον Μάιο του 2008 από το οικογενειακό του σπίτι στο Γούντλαντ Παρκ της κομητείας Τέλερ στο Κολοράντο, λέγοντας ότι θα πήγαινε για έναν σύντομο περίπατο. Όταν δεν επέστρεψε, οι γονείς του δήλωσαν την εξαφάνισή του. Για χρόνια η οικογένεια κρατούσε ζωντανή την ελπίδα πως ίσως είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει την πόλη και να ξεκινήσει από την αρχή, όπως ανέφερε αργότερα η αδελφή του, Κέιτ, στην ιστοσελίδα News of Woodland Park.

Ο πατέρας του, Μάικ Μάνταξ, αναζητούσε επί χρόνια τον γιο του σε καταφύγια αστέγων και σε περιοχές κατασκήνωσης, ελπίζοντας να τον βρει ζωντανό. «Μια μέρα ξύπνησα κι ήταν εκεί· και ξαφνικά απλώς δεν ξαναγύρισε ποτέ», είπε στο Sky News. «Υποθέσαμε ότι ήταν με φίλους, αλλά κανείς δεν τον είχε δει». Όπως παραδέχτηκε, η οικογένεια βίωνε για πολύ καιρό ένα «παγωμένο πένθος».

Η τρομακτική αυτή υπόθεση πήρε δραματική τροπή το 2015, όταν συνεργεία κατεδάφισης ενός ξύλινου σπιτιού αντιλήφθηκαν έντονη δυσοσμία. Μετακινώντας ένα μεγάλο έπιπλο που εμπόδιζε την πρόσβαση στο τζάκι, βρήκαν στο κάτω μέρος της καμινάδας διπλωμένα ρούχα, τα οποία ανήκαν στον εξαφανισμένο νεαρό.

Στο εσωτερικό της καμινάδας βρέθηκαν τα μουμιοποιημένα λείψανα του Τζόσουα. Η ταυτοποίηση έγινε από οδοντιατρικά στοιχεία και από το χαρακτηριστικό ότι έλειπε η άκρη του δεξιού του δείκτη, τραύμα που είχε από παιδικό ατύχημα με ποδήλατο.

Η θέση του σώματός του, σε στάση που θύμιζε εμβρυακή, οδήγησε τις αρχές στο συμπέρασμα ότι είχε μπει στην καμινάδα με το κεφάλι προς τα κάτω, πιθανότατα προσπαθώντας να εισέλθει στο κλειδωμένο κτίριο. «Πέθανε μόνος του μέσα σε αυτή την καμινάδα. Είναι αδιανόητο», δήλωσε στην Denver Post η καταστηματάρχης της περιοχής, Ρινέ Τρίτσελ.

Την ίδια στιγμή, εγέρθηκαν αμφιβολίες, καθώς σύμφωνα με άλλες πληροφορίες υπήρχε μεταλλικό κάλυμμα στο επάνω μέρος της καμινάδας, κάτι που θα απέκλειε την είσοδο από εκεί. Επιπλέον, ο Τζόσουα φορούσε μόνο μια θερμική μπλούζα, ενώ τα υπόλοιπα ρούχα του βρέθηκαν μέσα στο σπίτι.

Παρά τα ερωτήματα, οι Αρχές δεν αντιμετώπισαν την υπόθεση ως πιθανό έγκλημα. Μετά από αναλυτική έρευνα και νεκροψία, η αστυνομία κατέληξε ότι ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος, πιθανότατα λόγω υποθερμίας και εγκλωβισμού, καθώς φέρεται να παγιδεύτηκε ενώ προσπαθούσε να κατέβει από την καμινάδα.

Ο ιατροδικαστής της κομητείας, Αλ Μπορν, παραδέχτηκε πως η υπόθεση ήταν «εξαιρετικά περίπλοκη» και ότι «πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα».

Μετά τον εντοπισμό της σωρού του, η αδελφή του Κέιτ έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα: «Δεν είναι αυτό το τέλος που ελπίζαμε για τον Τζος. Ωστόσο, νιώθουμε ανακούφιση που μπορέσαμε επιτέλους να του προσφέρουμε την τελετή που του άξιζε και να τον αποχαιρετήσουμε όπως πρέπει».

Το τι ακριβώς οδήγησε τον νεαρό μέσα στην καμινάδα ίσως να μη γίνει ποτέ γνωστό. Το μόνο βέβαιο είναι πως οι τελευταίες του στιγμές ήταν ιδιαίτερα οδυνηρές.