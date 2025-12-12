Κολοράντο: 18χρονος βρέθηκε νεκρός σε καμινάδα επτά χρόνια μετά την εξαφάνισή του

Η ανεξιχνίαστη υπόθεση που στοιχειώνει το Κολοράντο

Newsbomb

Κολοράντο: 18χρονος βρέθηκε νεκρός σε καμινάδα επτά χρόνια μετά την εξαφάνισή του
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνεχίζει να προκαλεί σοκ η υπόθεση του Τζόσουα Μάνταξ, του 18χρονου από τις ΗΠΑ που εξαφανίστηκε το 2008 και εντοπίστηκε νεκρός επτά χρόνια αργότερα, μόλις ενάμιση χιλιόμετρο από το σπίτι του, παγιδευμένος μέσα σε μια καμινάδα.

Ο Τζόσουα είχε φύγει τον Μάιο του 2008 από το οικογενειακό του σπίτι στο Γούντλαντ Παρκ της κομητείας Τέλερ στο Κολοράντο, λέγοντας ότι θα πήγαινε για έναν σύντομο περίπατο. Όταν δεν επέστρεψε, οι γονείς του δήλωσαν την εξαφάνισή του. Για χρόνια η οικογένεια κρατούσε ζωντανή την ελπίδα πως ίσως είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει την πόλη και να ξεκινήσει από την αρχή, όπως ανέφερε αργότερα η αδελφή του, Κέιτ, στην ιστοσελίδα News of Woodland Park.

images.jpg

Ο πατέρας του, Μάικ Μάνταξ, αναζητούσε επί χρόνια τον γιο του σε καταφύγια αστέγων και σε περιοχές κατασκήνωσης, ελπίζοντας να τον βρει ζωντανό. «Μια μέρα ξύπνησα κι ήταν εκεί· και ξαφνικά απλώς δεν ξαναγύρισε ποτέ», είπε στο Sky News. «Υποθέσαμε ότι ήταν με φίλους, αλλά κανείς δεν τον είχε δει». Όπως παραδέχτηκε, η οικογένεια βίωνε για πολύ καιρό ένα «παγωμένο πένθος».

Η τρομακτική αυτή υπόθεση πήρε δραματική τροπή το 2015, όταν συνεργεία κατεδάφισης ενός ξύλινου σπιτιού αντιλήφθηκαν έντονη δυσοσμία. Μετακινώντας ένα μεγάλο έπιπλο που εμπόδιζε την πρόσβαση στο τζάκι, βρήκαν στο κάτω μέρος της καμινάδας διπλωμένα ρούχα, τα οποία ανήκαν στον εξαφανισμένο νεαρό.

Στο εσωτερικό της καμινάδας βρέθηκαν τα μουμιοποιημένα λείψανα του Τζόσουα. Η ταυτοποίηση έγινε από οδοντιατρικά στοιχεία και από το χαρακτηριστικό ότι έλειπε η άκρη του δεξιού του δείκτη, τραύμα που είχε από παιδικό ατύχημα με ποδήλατο.

Η θέση του σώματός του, σε στάση που θύμιζε εμβρυακή, οδήγησε τις αρχές στο συμπέρασμα ότι είχε μπει στην καμινάδα με το κεφάλι προς τα κάτω, πιθανότατα προσπαθώντας να εισέλθει στο κλειδωμένο κτίριο. «Πέθανε μόνος του μέσα σε αυτή την καμινάδα. Είναι αδιανόητο», δήλωσε στην Denver Post η καταστηματάρχης της περιοχής, Ρινέ Τρίτσελ.

e3afanish.jpg

Την ίδια στιγμή, εγέρθηκαν αμφιβολίες, καθώς σύμφωνα με άλλες πληροφορίες υπήρχε μεταλλικό κάλυμμα στο επάνω μέρος της καμινάδας, κάτι που θα απέκλειε την είσοδο από εκεί. Επιπλέον, ο Τζόσουα φορούσε μόνο μια θερμική μπλούζα, ενώ τα υπόλοιπα ρούχα του βρέθηκαν μέσα στο σπίτι.

Παρά τα ερωτήματα, οι Αρχές δεν αντιμετώπισαν την υπόθεση ως πιθανό έγκλημα. Μετά από αναλυτική έρευνα και νεκροψία, η αστυνομία κατέληξε ότι ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος, πιθανότατα λόγω υποθερμίας και εγκλωβισμού, καθώς φέρεται να παγιδεύτηκε ενώ προσπαθούσε να κατέβει από την καμινάδα.

Ο ιατροδικαστής της κομητείας, Αλ Μπορν, παραδέχτηκε πως η υπόθεση ήταν «εξαιρετικά περίπλοκη» και ότι «πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα».

Μετά τον εντοπισμό της σωρού του, η αδελφή του Κέιτ έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα: «Δεν είναι αυτό το τέλος που ελπίζαμε για τον Τζος. Ωστόσο, νιώθουμε ανακούφιση που μπορέσαμε επιτέλους να του προσφέρουμε την τελετή που του άξιζε και να τον αποχαιρετήσουμε όπως πρέπει».

Το τι ακριβώς οδήγησε τον νεαρό μέσα στην καμινάδα ίσως να μη γίνει ποτέ γνωστό. Το μόνο βέβαιο είναι πως οι τελευταίες του στιγμές ήταν ιδιαίτερα οδυνηρές.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ για την καταγγελία ότι συνελήφθη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κουμπάρος του Ανδρουλάκη

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν στο Τουρκμενιστάν - Πρόσκληση να επισκεφθεί τη Ρωσία

13:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Σενάρια για Μανδά - «Ανοικτός για επιστροφή στην πατρίδα του»

13:30ΠΑΙΔΕΙΑ

Εκπαίδευση: 13 νέα Πειραματικά σχολεία ανοίγουν τις πόρτες του τα επόμενα δύο χρόνια

13:28LIFESTYLE

«Ήταν μικρά παιδιά…» - Με δάκρυα στα μάτια η Τέιλορ Σουίφτ μίλησε για τα θύματα της τραγωδίας στο Σάουθπορτ

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Μαθητής στο νοσοκομείο μετά από ρίψη κροτίδας σε σχολείο

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Μηχανισμός SAFE: Κατατέθηκαν 691 αμυντικά έργα - Μόνο το 65% αφορά κοινές προμήθειες

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Τροχαίο δυστύχημα με τρακτέρ στη Λοκρίδα

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Στους δρόμους οι αγρότες και μαστιχοπαραγωγοί του νησιού - Βίντεο

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Κολοράντο: 18χρονος βρέθηκε νεκρός σε καμινάδα επτά χρόνια μετά την εξαφάνισή του

12:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στα δικαστήρια Καλαμάτας ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλος του

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην επιτροπή Δεοντολογίας στέλνει την Κωνσταντοπούλου ο Νικολακόπουλος για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά»

12:40LIFESTYLE

Καινούργιου για Τούνη: Το ερώτημά μου είναι, αν πρέπει αυτά να τα πει δημόσια ή πρέπει να κάνει πίσω

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στο νοσοκομείο 15χρονη σε κατάσταση μέθης - Χειροπέδες σε ανήλικη και στη μητέρα της

12:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η αγόρευση της εισαγγελέως στο Εφετείο υπέρ της ενοχής των κατηγορουμένων

12:32WHAT THE FACT

Γυναίκα ζήτησε από το ChatGPT τα ονόματα όλων των ανθρώπων στη Γη - Η απάντηση που πήρε από το ΑΙ

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ κατά στόχων της Χεζμπολάχ - Βίντεο

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 54χρονος έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας και σκοτώθηκε

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαιολόγοι: 24ωρη απεργία τη Δευτέρα για υποστελέχωση και προσλήψεις

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας: «Περιμένω τους αγρότες τη Δευτέρα στις 17:00 στο γραφείο μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην επιτροπή Δεοντολογίας στέλνει την Κωνσταντοπούλου ο Νικολακόπουλος για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ένα παιδί από τον Δανό δότη στην Ελλάδα - Εφιάλτης δίχως τέλος για 11 οικογένειες

11:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο τρίτος κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία - Ο ρόλος του

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Μαθητής στο νοσοκομείο μετά από ρίψη κροτίδας σε σχολείο

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας: «Περιμένω τους αγρότες τη Δευτέρα στις 17:00 στο γραφείο μου»

10:29LIFESTYLE

Νέο ξέσπασμα Τούνη: «Θα τρελαθώ με τα ψέματα – Το παιδί στην Αθήνα μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα»

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Κολοράντο: 18χρονος βρέθηκε νεκρός σε καμινάδα επτά χρόνια μετά την εξαφάνισή του

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα - Πότε αλλάζει το σκηνικό στη χώρα μας

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία πριν το γάμο: Νεκρός ο γαμπρός σε δυστύχημα - Κατέρρευσε η νύφη

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η στιγμή που καταγγέλλει στο 100 τον Γιώργο Ξυλούρη

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έκαναν «απόβαση» τα τρακτέρ των αγροτών - Λουκέτο στις πύλες - Βίντεο

12:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στα δικαστήρια Καλαμάτας ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλος του

12:32WHAT THE FACT

Γυναίκα ζήτησε από το ChatGPT τα ονόματα όλων των ανθρώπων στη Γη - Η απάντηση που πήρε από το ΑΙ

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Νυρεμβέργη: Οι Έλληνες γονείς σε απόγνωση για την έλλειψη εκπαιδευτικών – «Οι Γερμανοί δίνουν τα λεφτά – Χάνονται κάπου στην Ελλάδα»

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ξεσπά η ανιψιά του Κώστα Τομαρά, Αμαλία - «Ο Ντάνι τον σκότωσε - Θα διεκδικήσω ό,τι μου ανήκει με νύχια και με δόντια» - Τι θα γίνει με την αμύθητη περιουσία

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Διθύραμβοι στα διεθνή ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η Αθήνα πήρε την εκδίκησή της»

11:49LIFESTYLE

Άντονι Χόπκινς: «Εγκατέλειψα την κόρη μου όταν ήταν 1 έτους, το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου»

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Εξεταστική: Ένας από τους 15 συλληφθέντες στην Κρήτη είναι κουμπάρος του Ανδρουλάκη, λέει ο Λαζαρίδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ