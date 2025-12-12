Η Λάρνακα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2030

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να απονείμει σε κάθε Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα χρηματικό βραβείο ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», ως αναγνώριση της ποιότητας της προετοιμασίας και του πολιτιστικού σχεδιασμού της

Η Λάρνακα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2030
Η εμβληματική παραλία «Φοινικούδες» στη Λάρνακα της Κύπρου.
Η Λάρνακα είναι η πόλη που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο ως Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το 2030, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με τον τίτλο αυτό, η Λάρνακα πλαισιώνει τη Λουβέν του Βελγίου και το Νίκσιτς του Μαυροβουνίου, οι οποίες ανακηρύχθηκαν επίσης φέτος πολιτιστικές πρωτεύουσες για το 2030.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να απονείμει σε κάθε Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα χρηματικό βραβείο ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», ως αναγνώριση της ποιότητας της προετοιμασίας και του πολιτιστικού σχεδιασμού της. Οι πόλεις που φέρουν αυτόν τον τίτλο, ενισχύουν την πολιτιστική τους δραστηριότητα, προσελκύουν τουρισμό, προωθούν επενδύσεις και συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή, όπως επιβεβαιώνεται και από πρόσφατη αξιολόγηση της ΕΕ.

Την περίοδο 2013-2022, οι πόλεις που φιλοξένησαν τον θεσμό διοργάνωσαν κατά μέσο όρο 1.000-1.200 πολιτιστικές δράσεις ετησίως, προσελκύοντας περίπου 38,5 εκατομμύρια επισκέπτες. Σε αρκετές περιπτώσεις, η επισκεψιμότητα αυξήθηκε κατά 30% έως 40%.

Ο επίτροπος Δικαιοσύνης μεταξύ των Γενεών, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γκλεν Μικάλεφ, δήλωσε: «Συγχαρητήρια στη Λάρνακα για την πρότασή της ως Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2030 της Κύπρου. Ο τρόπος με τον οποίο η Λάρνακα αναδεικνύει την ανθρωπιά - τις βαθιές και κοινές ανθρώπινες αξίες μας, είναι το καλύτερο μήνυμα που μπορεί να στείλει σήμερα η Ευρώπη».

Η δεύτερη πόλη της Κύπρου που κερδίζει τον τίτλο

Η Λάρνακα είναι η δεύτερη κυπριακή πόλη που κερδίζει τον τίτλο, μετά την Πάφο το 2017. Σε μια εποχή διεθνών κρίσεων, το πολιτιστικό της πρόγραμμα θέτει στο επίκεντρο την «ανθρωπιά» (anthropia) ως κοινό τόπο που ενώνει. Μέσα από την εξερεύνηση του «Κοινού Τόπου» σε όλες του τις εκφάνσεις -σωματικές, νοητικές και συναισθηματικές- η πόλη επιδιώκει να καλλιεργήσει την ενσυναίσθηση, τη φροντίδα και το αίσθημα κοινότητας.

Οι υποψήφιες πόλεις οφείλουν να παρουσιάσουν ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση, να εμπλέκουν ενεργά τις τοπικές κοινότητες, να προσελκύουν επισκέπτες από όλη την Ευρώπη και να αποδεικνύουν ότι μπορούν να υλοποιήσουν ένα σχέδιο με βιώσιμα οφέλη.

Θεσμοθετημένος το 1985 ύστερα από πρόταση της Μελίνας Μερκούρη, ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Πρωτευουσών αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο φιλόδοξα πολιτιστικά εγχειρήματα της Ευρώπης, προσφέροντας στις πόλεις την ευκαιρία να αναδείξουν την πολιτιστική τους ταυτότητα, να ενισχύσουν τη συμμετοχή των πολιτών και να στηρίξουν την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη χρονιά τίτλου.

