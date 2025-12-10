Αίσιο τέλος στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που στήθηκε για ένα ισραηλινό γιοτ που χάθηκε από τα ραντάρ στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Byron.

Το σκάφος εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/12) να πλέει σε διεθνή ύδατα, 90 ναυτικά μίλια νότια της Λεμεσού, με τους επιβαίνοντες και τον καπετάνιο να είναι καλά στην υγεία τους.

Το ισραηλινό ιστιοφόρο εντοπίστηκε λίγο πριν τις 17:30 από ερευνητικό πλοίο που δραστηριοποιείται στην περιοχή, εντός της περιοχής ευθύνης του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) Λάρνακας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τέσσερις Ισραηλινοί επιβαίνοντες και ο καπετάνιος παραμένουν στο γιοτ και δεν έχουν ζητήσει μέχρι στιγμής ιατρική βοήθεια. Το σκάφος φέρεται να έχει κατεύθυνση προς το Ισραήλ, υπό την παρακολούθηση πτητικών και ναυτικών μέσων, πληροφορία που επιβεβαίωσε και το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Συναγερμός σε Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ

Η επικοινωνία με το γιοτ χάθηκε κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Byron. Από την πρώτη στιγμή τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο έρευνας και διάσωσης με συμμετοχή υπηρεσιών από το Ισραήλ, την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα

Η επιχείρηση συντονιζόταν μέσω του ΚΣΕΔ Λάρνακας, ενώ αξιοποιήθηκαν διαθέσιμα μέσα επιτήρησης και πλοία που κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή.

Χαρακτηριστικό της ανησυχίας που είχε προκαλέσει η εξαφάνιση του γιοτ ήταν η κινητοποίηση των ισραηλινών αρχών, με το θέμα να απασχολεί και τα τοπικά ΜΜΕ, καθώς συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής καταγωγής των επιβαινόντων ζητούσαν ενημέρωση για την τύχη τους.

