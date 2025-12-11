Τηλεθέαση: Ανατροπή στην πρωινή ζώνη - Ποιος «έκλεψε» την πρωτιά από την Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου με τη «Super Κατερίνα» στον ALPHA μπορεί να κόβει

πρώτη την κορδέλα, τις περισσότερες ημέρες, ωστόσο υπάρχουν και

ανατροπές…Έτσι, χθες Τετάρτη, η εκπομπή σημείωσε 13,4% στο σύνολο και

14,2% στο δυναμικό κοινό χάνοντας την πρωτιά από τη Φαίη Σκορδά στο

συγκεκριμένο μερίδιο. Το «Buongiorno» στο MEGA κατέγραψε 12,1% στο

σύνολο και 17,3% στους τηλεθεατές 18-54 κερδίζοντας την πρώτη θέση στο

ηλικιακό κοινό.



Το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα, βρέθηκε στο 10,7% του

συνόλου και στο 9,1% του δυναμικού κοινού. Στο STAR, το «Breakfast@star»

έκανε 7% και 6,6% αντίστοιχα. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που πήραν το

lead in, έκαναν 8,4% στο σύνολο και 9,9% στους τηλεθεατές 18-54.



Στο ενημερωτικό μέτωπο του ΣΚΑΪ, η εκπομπή «Αταίριαστοι» κράτησαν

συντροφιά στο 16% του συνόλου και στο 8,7% των τηλεθεατών 18-54. Το

«Live You», που ακολούθησε, έκανε 13,2% στο σύνολο και 8,1% στο δυναμικό

κοινό. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «10 Παντού» κατέγραψε 11,9% στο σύνολο και

3,2% στο δυναμικό κοινό….

