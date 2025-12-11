Τηλεθέαση: Ανατροπή στην πρωινή ζώνη - Ποιος «έκλεψε» την πρωτιά από την Καινούργιου

Τι έδειξαν τα ραβασάκια της Nielsen;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Ανατροπή στην πρωινή ζώνη - Ποιος «έκλεψε» την πρωτιά από την Καινούργιου
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κατερίνα Καινούργιου με τη «Super Κατερίνα» στον ALPHA μπορεί να κόβει
πρώτη την κορδέλα, τις περισσότερες ημέρες, ωστόσο υπάρχουν και
ανατροπές…Έτσι, χθες Τετάρτη, η εκπομπή σημείωσε 13,4% στο σύνολο και
14,2% στο δυναμικό κοινό χάνοντας την πρωτιά από τη Φαίη Σκορδά στο
συγκεκριμένο μερίδιο. Το «Buongiorno» στο MEGA κατέγραψε 12,1% στο
σύνολο και 17,3% στους τηλεθεατές 18-54 κερδίζοντας την πρώτη θέση στο
ηλικιακό κοινό.

Το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα, βρέθηκε στο 10,7% του
συνόλου και στο 9,1% του δυναμικού κοινού. Στο STAR, το «Breakfast@star»
έκανε 7% και 6,6% αντίστοιχα. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που πήραν το
lead in, έκαναν 8,4% στο σύνολο και 9,9% στους τηλεθεατές 18-54.

Στο ενημερωτικό μέτωπο του ΣΚΑΪ, η εκπομπή «Αταίριαστοι» κράτησαν
συντροφιά στο 16% του συνόλου και στο 8,7% των τηλεθεατών 18-54. Το
«Live You», που ακολούθησε, έκανε 13,2% στο σύνολο και 8,1% στο δυναμικό
κοινό. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «10 Παντού» κατέγραψε 11,9% στο σύνολο και
3,2% στο δυναμικό κοινό….

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:34ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στο Ηράκλειο: 35χρονος τραυματίστηκε στο πρόσωπο από ξυλοκοπτικό εργαλείο

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα «κάγκελα» η ΚΟ της ΝΔ με τους χειρισμούς των αγροτικών κινητοποιήσεων - Πυρ ομάδων κατά Τσιάρα και αιχμές κατά Χατζηδάκη

11:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Οι 8 παίκτες που δεν υπολογίζει ο Μπενίτεθ και η πιθανή ενδεκάδα

11:26LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Παραγωγός στην πρώτη αγγλόφωνη διασκευή του ρωσικού έργου «The Master and Margarita»

11:25ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Στην Ελλάδα ο Άλεν, ακολουθεί ο Μπέβερλι - Τα σενάρια για τον σέντερ

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Αρνείται τα πάντα ο ανιψιός - «Είναι σε άθλια κατάσταση, δηλώνει αθώος»

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία ανάρτηση του Ρώσου κρυπτομεγιστάνα: Τι έγραφε πριν βρεθεί διαμελισμένος με τη σύζυγό του στην έρημο

11:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η γιάφκα της Καλλιθέας - Τα ευρήματα που εντόπισε το Εκβιαστών στο χώρο

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Ναταλία Λιονάκη: Στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες της από το μοναστήρι στην Κένυα ως μοναχή Φεβρωνία

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 11 οικογένειες στην Ελλάδα: 18 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα δότη με καρκινικό γονίδιο

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες πέταξαν γάλα, ντομάτες και σταφύλια στο κτίριο της περιφέρειας στην Καβάλα - Δείτε βίντεο

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός σε προχωρημένη σήψη στο σπίτι του βρέθηκε 34χρονος

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Επιβεβαιώθηκε η βούληση των ΗΠΑ για νέα αναπτυξιακά projects στην Ελλάδα

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Seltos είναι το νέο SUV της Kia στην Ευρώπη

10:50ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ έκαναν... διαγωνισμό έλξεων σε αεροδρόμιο - Viral η πιο παράξενη συνέντευξη Τύπου

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 25χρονος επιτέθηκε σε 89χρονη που θανάτωσε κουτάβια - Της πέταξε πέτρα και τον χτύπησε με σίδερο

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο «φραπές» Γιώργος Ξυλούρης - «Δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση»

10:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Europa και Conference League με ενισχυμένες αποδόσεις* από το Pamestoixima.gr

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στην Πάτρα: Σε κρίσιμη κατάσταση 51χρονος που έπεσε από τον τρίτο όροφο οικοδομής

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Η ερωμένη κρέμεται από το μπαλκόνι του 10ου ορόφου για να κρυφτεί από τη σύζυγο του εραστή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο «φραπές» Γιώργος Ξυλούρης - «Δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

11:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η γιάφκα της Καλλιθέας - Τα ευρήματα που εντόπισε το Εκβιαστών στο χώρο

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Η ερωμένη κρέμεται από το μπαλκόνι του 10ου ορόφου για να κρυφτεί από τη σύζυγο του εραστή

09:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στον Εισαγγελέα ο ανιψιός του 68χρονου και ο φίλος του - Κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα θα μπορούσε να συντρίψει τις ΗΠΑ: Τι αποκαλύπτει απόρρητο έγγραφο του Πενταγώνου - Το σενάριο για 21.000 θύματα και τεράστιες απώλειες

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στην Ελβετία: Τεμάχισε τη σύντροφό του - Έβαλε στο μπλέντερ τα μέλη της

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός σε προχωρημένη σήψη στο σπίτι του βρέθηκε 34χρονος

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 11 οικογένειες στην Ελλάδα: 18 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα δότη με καρκινικό γονίδιο

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία ανάρτηση του Ρώσου κρυπτομεγιστάνα: Τι έγραφε πριν βρεθεί διαμελισμένος με τη σύζυγό του στην έρημο

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 25χρονος επιτέθηκε σε 89χρονη που θανάτωσε κουτάβια - Της πέταξε πέτρα και τον χτύπησε με σίδερο

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Ναταλία Λιονάκη: Στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες της από το μοναστήρι στην Κένυα ως μοναχή Φεβρωνία

09:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης – Συνάντηση με Χατζηδάκη

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο νέος διοικητής της ρωσικής Wagner με το κωδικό όνομα Salem - Έχασε δύο πόδια και ένα χέρι στην Ουκρανία

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια κατάφερε να εξοικονομήσει χρήματα μένοντας σε ξενοδοχεία - Πώς το έκανε

07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στη Γερμανία ο τρίτος καταζητούμενος για τις δολοφονίες στο κάμπινγκ - Ο ρόλος του στο διπλό έγκλημα

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέα γιάφκα του «Δήμου» στην Αλβανία - Βαρύς οπλισμός στο σπίτι του εκτελεστή της Greek Mafia

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ