Τηλεθέαση: Ανατροπή στην πρωινή ζώνη - Ποιος «έκλεψε» την πρωτιά από την Καινούργιου
Τι έδειξαν τα ραβασάκια της Nielsen;
Η Κατερίνα Καινούργιου με τη «Super Κατερίνα» στον ALPHA μπορεί να κόβει
πρώτη την κορδέλα, τις περισσότερες ημέρες, ωστόσο υπάρχουν και
ανατροπές…Έτσι, χθες Τετάρτη, η εκπομπή σημείωσε 13,4% στο σύνολο και
14,2% στο δυναμικό κοινό χάνοντας την πρωτιά από τη Φαίη Σκορδά στο
συγκεκριμένο μερίδιο. Το «Buongiorno» στο MEGA κατέγραψε 12,1% στο
σύνολο και 17,3% στους τηλεθεατές 18-54 κερδίζοντας την πρώτη θέση στο
ηλικιακό κοινό.
Το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα, βρέθηκε στο 10,7% του
συνόλου και στο 9,1% του δυναμικού κοινού. Στο STAR, το «Breakfast@star»
έκανε 7% και 6,6% αντίστοιχα. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που πήραν το
lead in, έκαναν 8,4% στο σύνολο και 9,9% στους τηλεθεατές 18-54.
Στο ενημερωτικό μέτωπο του ΣΚΑΪ, η εκπομπή «Αταίριαστοι» κράτησαν
συντροφιά στο 16% του συνόλου και στο 8,7% των τηλεθεατών 18-54. Το
«Live You», που ακολούθησε, έκανε 13,2% στο σύνολο και 8,1% στο δυναμικό
κοινό. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «10 Παντού» κατέγραψε 11,9% στο σύνολο και
3,2% στο δυναμικό κοινό….