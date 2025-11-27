Τηλεθέαση-πρωινή ζώνη: Η Καινούργιου, ο Λιάγκας και τα κακά «μαντάτα» για τους υπόλοιπους

Η Κατερίνα Καινούργιου συνεχίζει να διανύει μία εξαιρετική χρονιά, την ίδια στιγμή που ο Γιώργος Λιάγκας είναι ο μόνος που της βάζει δύσκολα. Oι άλλοι «συμπαίκτες» της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης «παραδίδονται», τις περισσότερες ημέρες.

Χαρακτηριστικά, χθες Τετάρτη, η «Super Κατερίνα» του ALPHA κράτησε παρέα στο 14,2% του συνόλου και στο 17,3% του δυναμικού κοινού. Ο Γιώργος Λιάγκας με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 κατέγραψε 13% στο σύνολο και 12% στο δυναμικό κοινό, αποδεικνύοντας πως ξέρει τι εστί μαραθώνιος στην TV!

Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι δυσκολεύτηκαν στη μάχη της τηλεθέασης. Το «Buongiorno» του MEGA, με τη Φαίη Σκορδά, σημείωσε 10,3% στο σύνολο και μόλις 7,1% στο δυναμικό κοινό. Το «Breakfast@STAR» κατέγραψε 5,7% στο σύνολο και 4,7% στο δυναμικό κοινό, ενώ «Οι αλήθειες με τη Ζήνα» -που παίρνουν το lead in- έκαναν 8,6% και 6,9% αντίστοιχα.

Στο ενημερωτικό μέτωπο οι «Αταίριαστοι» έκαναν 16,7% στο σύνολο και 11,2% στο δυναμικό κοινό, με τον ΣΚΑΪ να χαμογελά για την επιτυχία του τηλεοπτικού διδύμου. Το «Live You», που ακολούθησε, βρέθηκε στο 11,6% του συνόλου και στο 8,1% του δυναμικού κοινού. Το μαγκαζίνο του OPEN, «10 Παντού», σημείωσε 8,4% στο σύνολο και 2,9% στο δυναμικό κοινό.

