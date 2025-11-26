Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε το πρόσωπο που θα βαφτίσει το μωρό της, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Άκη Παυλόπουλου και του Δημήτρη Οικονόμου στη Super Κατερίνα, οι οποίοι της έκαναν πρόταση on camera να γίνουν νονοί.

Μετά την προβολή του βίντεο η Κατερίνα Καινούργιου απάντησε: «Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή τους πρόθεση, το εκτιμώ, το είπαν με πολύ μεγάλη ευγένεια. Είπα πως το μωράκι με το καλό όταν γεννηθεί θα το βαφτίσει η φίλη μου, η Ζωή».

Η νονά της κόρης της είναι η επιχειρηματίας Ζωή Μπόικου.