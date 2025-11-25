Κατερίνα Καινούργιου: Η έκπληξη που της ετοίμασαν τα πέντε βαφτιστήρια της - Ξέσπασε σε κλάματα

Τα βαφτιστήρια της Κατερίνας Καινούργιου εύχονται «Χρόνια Πολλά» μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο

Newsbomb

Κατερίνα Καινούργιου: Η έκπληξη που της ετοίμασαν τα πέντε βαφτιστήρια της - Ξέσπασε σε κλάματα
LIFESTYLE
2'
Μια ξεχωριστή έκπληξη δέχτηκε το πρωί της Τρίτης 25 Νοεμβρίου η Κατερίνα Καινούργιου για την ονομαστική της εορτή. Η ομάδα της εκπομπής της βρήκε τα πέντε βαφτιστήρια της παρουσιάστριας, τα οποία της έστειλαν τις δικές τους ξεχωριστές ευχές μέσα από ένα βίντεο.

H παρουσιάστρια δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της. Μάλιστα, τα πέντε βαφτιστήρια της παρουσιάστριας, εκτός από το βίντεο με τις ευχές τους, της έστειλαν και ένα άλμπουμ με τις ζωγραφιές τους.

«Παιδιά τι κάνατε… Δε θα μπορούσατε να μου κάνετε ωραιότερη έκπληξη. Αλήθεια σας λέω. Τι να πω… Δεν το πιστεύω. Με συγκινήσατε τόσο πολύ με αυτό το βίντεο… Είναι η Μαλένα μου, που τώρα είναι επτά χρονών είναι η κόρη της Αγγελικής Γιαννακοπούλου και του Τάσου του Φλώρου. Την αγαπάω πάρα πολύ. Με την Αγγελική γνωριστήκαμε όταν ήμουν 18 χρονών από τη δουλειά, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου που ήταν αρχισυντάκτρια.

Μετά είναι ο Βαγγέλης μου. Ο εγγονός της Ρόζας που με βάφει, της κόρης της, της Σαββίνας ο γιος. Δεν υπάρχει πιο έξυπνο πλάσμα. Μετά είδατε την Αριάδνη μου, της Πωλίνας της Νιάρχου και του Νίκου Κατσανδράμη, τη βαφτιστήρα μου. Η γλυκούλα μου είναι ίδια η μανούλα της. Είναι μια γλύκα. Μετά είναι της ΚατΚατ της φίλης μου, της Κατερίνας, ο Μαρίνος μου. Είναι πολύ μωρό, είναι 1,5 έτους, μη κοιτάτε που είναι ψηλό το μωρό και φαίνεται σαν δέκα.

Και μετά είναι ο πολύ αγαπημένος μου, ο Κωνσταντίνος μου, ο γιος του Γιώργου του Μπενία και της Αλεξάνδρας Ντορέ. Τα παιδιά αυτά τα γνώρισα από την προηγούμενη σχέση μου. Συμβαίνει καμιά φορά να χωρίσεις και να προχωρήσεις και οι άνθρωποι αυτοί έχουν μείνει στη ζωή μου και στις πολύ δύσκολες στιγμές, και τώρα είναι φίλοι και με τον άντρα μου. Είναι σαν λόρδος, Έτσι τον λέει και ο άντρας μου. Είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτούς τους ανθρώπους στη ζωή μου».

Στο τέλος, μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι θα βαφτίσει ακόμη ένα παιδί το επόμενο διάστημα, τον γιο της φίλης της, και στιλίστριάς της, Γεωργίας Παντελέ.

