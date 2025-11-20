Κατερίνα Καινούργιου: «Νόμιζα ότι είχα την καλύτερη παραγωγή, μέχρι που γνώρισα εσάς»

Oι συνεργάτες της Κατερίνας Καινούργιου της έχουν σχεδόν καθημερινά στην πολυθρόνα της μια σοκολάτα.

Η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε αρχικά: «Είμαι σε ενδιαφέρουσα. Δεν μπορώ να συγχύζομαι με τίποτα. Ας κάνουν όλοι ό,τι θέλουνε. Γενικότερα το λέω και το λέω και για το σπίτι μου. Δεν θα είμαι, θα κοιτάω τον εαυτό μου και όλα καλά».

«Πόσο υπέροχη παραγωγή έχω! Γιάννη μου, χαίρομαι ειλικρινά, θα το πω ειλικρινά, δεν είχα καλύτερη παραγωγή στη ζωή μου. Νόμιζα ότι είχα, μέχρι που γνώρισα εσάς. Τόσο καλούς ανθρώπους να με φροντίζουν και να με προσέχουν. Είστε όλοι υπέροχοι. Είναι καλοί άνθρωποι και ευγενικοί» συμπλήρωσε η Κατερίνα Καινούργιου.



Σου θυμίζουμε, ότι η Κατερίνα Καινούργιου συνεργαζόταν για αρκετά χρόνια με την Barkingwell Media του Νίκου Κοκλώνη. Στις αρχές Ιανουαρίου 2025, η παρουσιάστρια υπέγραψε ισχυρό συμβόλαιο αποκλειστικά με τον Alpha, επισφραγίζοντας την καλή τους συνεργασία.