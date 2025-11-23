Η Σταρ Ελλάς απαντάει στην Κατερίνα Καινούργιου – «Να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη»

H Μαίρη Χατζηπαύλου ήταν το μοντέλο που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό Miss Universe που πραγματοποιήθηκε στην Ταϊλάνδη και νικήτρια αναδείχθηκε η Φατίμα Μπος από το Μεξικό.

Η 31χρονη, δεν κατάφερε να διακριθεί στον διαγωνισμό και επέστρεψε στην Ελλάδα το πρωί της Κυριακής 23 Νοεμβρίου.

Η Μαίρη Χατζηπαύλου δεν δίστασε να απαντήσει στην κάμερα του ΑΝΤ1 στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για την εμφάνισή της.

«Ήταν δύσκολο το εγχείρημα, αλλά και πάρα πολύ όμορφο. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι, μια φοβερή εμπειρία. Θα με συντροφεύει για το υπόλοιπο της ζωής μου. Το πρόσημο είναι θετικό. Όταν διάβασα τα σχόλια στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δε μπορούσα να τα διαχειριστώ, διάβασα τα πάντα. Για την εμφάνισή μου, ότι δε θα έπρεπε να είμαι εκεί και αν έχω αξιοπρέπεια θα έπρεπε να έχω παραιτηθεί. Πάντα παλεύω για τα όνειρα και τους στόχους μου, δεν πτοούμαι και πάντα παλεύω» απάντησε η 31χρονη.

Η Μαίρη Χατζηπαύλου κλήθηκε να απαντήσει και για όσα είπε για εκείνη η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την «Super Κατερίνα».

«Εγώ θέλω να πω ότι προφανώς και στεναχωρήθηκα, άνθρωπος είμαι. Θα ήθελα να πω όμως το εξής. Επειδή είμαστε γυναίκες, να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη και κατανόηση. Αυτό».

Τι είπε η Κατερίνα Καινούργιου για την Μαίρη Χατζηπαύλου

«Επειδή τώρα έχω χρόνο και χαζεύω σπίτι, χάζευα λοιπόν χθες που λέτε τα Miss Universe. Παιδιά, τι γυναίκες από άλλο πλανήτη είναι αυτές; Αν τις δείτε από όλο τον κόσμο, σοκ. Δεν έχω δει πιο ωραίες γυναίκες μαζεμένες. Εμείς έχουμε στείλει την κοπέλα αυτή, να ναι καλά το κορίτσι και γίναμε τόσο ρεζίλι. Δηλαδή, δεν μιλάμε για ελληνική ομορφιά, αλλά σε σχέση με τις άλλες, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο το κάναμε αυτό;

Απλά το χάζευα χθες και το συζήταγα με τα παιδιά στο διάλειμμα και λέω γίναμε ρεζίλι. Τέλος πάντων, η άποψή μου είναι… Τι να πω ρε παιδιά; Είπε κάποιος wow, στείλαμε την ωραιότερη; Θα λέμε ψέματα; Μια χαρά είναι αλλά όχι για να πάει στα Μις Υφήλιος. Οι άλλες λες που τις βρήκαν όλες αυτές; Δηλαδή είναι, τι να σου πω; Μπράβο στα κορίτσια. Είναι αυτή η γενιά που είναι εκεί γύρω στα 20, είναι καλλονές όλες» σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου.