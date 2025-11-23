Η Σταρ Ελλάς απαντάει στην Κατερίνα Καινούργιου – «Να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη»

Ο σχολιασμός της Κατερίνας Καινούργιου για τη συμμετοχή μας στα Μις Υφήλιος

Newsbomb

Η Σταρ Ελλάς απαντάει στην Κατερίνα Καινούργιου – «Να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη»
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

H Μαίρη Χατζηπαύλου ήταν το μοντέλο που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό Miss Universe που πραγματοποιήθηκε στην Ταϊλάνδη και νικήτρια αναδείχθηκε η Φατίμα Μπος από το Μεξικό.

Η 31χρονη, δεν κατάφερε να διακριθεί στον διαγωνισμό και επέστρεψε στην Ελλάδα το πρωί της Κυριακής 23 Νοεμβρίου.

Η Μαίρη Χατζηπαύλου δεν δίστασε να απαντήσει στην κάμερα του ΑΝΤ1 στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για την εμφάνισή της.

«Ήταν δύσκολο το εγχείρημα, αλλά και πάρα πολύ όμορφο. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι, μια φοβερή εμπειρία. Θα με συντροφεύει για το υπόλοιπο της ζωής μου. Το πρόσημο είναι θετικό. Όταν διάβασα τα σχόλια στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δε μπορούσα να τα διαχειριστώ, διάβασα τα πάντα. Για την εμφάνισή μου, ότι δε θα έπρεπε να είμαι εκεί και αν έχω αξιοπρέπεια θα έπρεπε να έχω παραιτηθεί. Πάντα παλεύω για τα όνειρα και τους στόχους μου, δεν πτοούμαι και πάντα παλεύω» απάντησε η 31χρονη.

Η Μαίρη Χατζηπαύλου κλήθηκε να απαντήσει και για όσα είπε για εκείνη η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την «Super Κατερίνα».

«Εγώ θέλω να πω ότι προφανώς και στεναχωρήθηκα, άνθρωπος είμαι. Θα ήθελα να πω όμως το εξής. Επειδή είμαστε γυναίκες, να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη και κατανόηση. Αυτό».

Τι είπε η Κατερίνα Καινούργιου για την Μαίρη Χατζηπαύλου

«Επειδή τώρα έχω χρόνο και χαζεύω σπίτι, χάζευα λοιπόν χθες που λέτε τα Miss Universe. Παιδιά, τι γυναίκες από άλλο πλανήτη είναι αυτές; Αν τις δείτε από όλο τον κόσμο, σοκ. Δεν έχω δει πιο ωραίες γυναίκες μαζεμένες. Εμείς έχουμε στείλει την κοπέλα αυτή, να ναι καλά το κορίτσι και γίναμε τόσο ρεζίλι. Δηλαδή, δεν μιλάμε για ελληνική ομορφιά, αλλά σε σχέση με τις άλλες, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο το κάναμε αυτό;

Απλά το χάζευα χθες και το συζήταγα με τα παιδιά στο διάλειμμα και λέω γίναμε ρεζίλι. Τέλος πάντων, η άποψή μου είναι… Τι να πω ρε παιδιά; Είπε κάποιος wow, στείλαμε την ωραιότερη; Θα λέμε ψέματα; Μια χαρά είναι αλλά όχι για να πάει στα Μις Υφήλιος. Οι άλλες λες που τις βρήκαν όλες αυτές; Δηλαδή είναι, τι να σου πω; Μπράβο στα κορίτσια. Είναι αυτή η γενιά που είναι εκεί γύρω στα 20, είναι καλλονές όλες» σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:13ΚΟΣΜΟΣ

Η ανάρτηση του Ζελένσκι πριν από τις συνομιλίες στη Γενεύη: «Συνεχίστηκαν οι Ρωσικές επιθέσεις σε κτίρια κατοικιών - Νεκρά έξι παιδιά»

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε από κώμα και υπέδειξε τον δολοφόνο του - Η ανατριχιαστική αποκάλυψη πριν πεθάνει

12:57LIFESTYLE

Μαίρη Χατζηπαύλου: Η Σταρ Ελλάς απαντάει στην Κατερίνα Καινούργιου – «Να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη»

12:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός: Και δεύτερος νεκρός από Η5Ν5 - Τα συμπτώματα

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια στην Έδεσσα

12:36LIFESTYLE

Νικολόπουλος: «Ο Καζαντζίδης ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος και καχύποπτος - Η ταινία 'Υπάρχω' ήταν μυθοπλασία»

12:35LIFESTYLE

«Χρυσό» αντίο: Εκδιώχθηκαν από το BBC για τη μονταρισμένη ομιλία Τραμπ, αλλά φεύγουν με 6 παχυλούς μισθούς

12:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενδείξεις για σοβαρή πανελλήνια κακοκαιρία 72 ωρών - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

12:27WHAT THE FACT

Ούτε 19 ούτε 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το καλοριφέρ στο σπίτι σας

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ωκεανοί... SOS: Η Μεσόγειος ένα από τα κύρια hotspot του κόσμου - Η τριπλή πλανητική κρίση

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός εντοπίστηκε Γερμανός μέσα στο σπίτι του

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Χρυσό ρολόι τσέπης από το ναυάγιο του Τιτανικού πουλήθηκε 1,78 εκατ. λίρες

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι ΗΠΑ έτοιμες για νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα - Σχέδιο ανατροπής Μαδούρο

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη μεθυσμένου οδηγού - Δεν σταμάτησε για έλεγχο και μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο

11:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Οριστικό! Αποκλείστηκαν Νόρις και Πιάστρι, «φωτιά» στη μάχη του τίτλου

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μετρούν τις πληγές τους σε Ήπειρο και Κέρκυρα - Χωρίς νερό και ρεύμα χωριά στη Δυτική Ελλάδα - Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα στην Κέρκυρα

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Tavros Project»: Αυτή είναι η πολυκατοικία όπου οι κάτοικοι δεν πληρώνουν λογαριασμούς - Βραβεύθηκε από την ΕΕ, πρότυπο για όλη την Αθήνα

11:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 πληρωμή: Ποιοι θα πάρουν το βοήθημα - Οι δικαιούχοι

11:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος στο NBA: Πέθανε ο Ρόντνεϊ Ρότζερς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Tavros Project»: Αυτή είναι η πολυκατοικία όπου οι κάτοικοι δεν πληρώνουν λογαριασμούς - Βραβεύθηκε από την ΕΕ, πρότυπο για όλη την Αθήνα

12:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενδείξεις για σοβαρή πανελλήνια κακοκαιρία 72 ωρών - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε από κώμα και υπέδειξε τον δολοφόνο του - Η ανατριχιαστική αποκάλυψη πριν πεθάνει

12:36LIFESTYLE

Νικολόπουλος: «Ο Καζαντζίδης ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος και καχύποπτος - Η ταινία 'Υπάρχω' ήταν μυθοπλασία»

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

08:20LIFESTYLE

Ειρήνη Σκλήβα: 29 χρόνια μετά τον τίτλο της «Μις Κόσμος» - Η ζωή της και οι σπάνιες φωτογραφίες

09:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι «βλέπουν» οι Ιταλοί για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Πρόβλεψη του ECMWF

11:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 πληρωμή: Ποιοι θα πάρουν το βοήθημα - Οι δικαιούχοι

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική εισβολή στη Βουλγαρία το 1925 (Το επεισόδιο του Πετριτσίου)

11:09WHAT THE FACT

Αυτός ο άνδρας άφησε μια κάμερα σε μια σπηλιά για 10 χρόνια – Ποτέ δεν περίμενε τι θα καταγράψει

12:57LIFESTYLE

Μαίρη Χατζηπαύλου: Η Σταρ Ελλάς απαντάει στην Κατερίνα Καινούργιου – «Να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη»

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Εικόνες Βιβλικής καταστροφής - Κατολισθήσεις και αποκλεισμένα χωριά

19:27TRAVEL

Times: Η άγνωστη γωνιά στην Ελλάδα που είναι μαγευτική όλο τον χρόνο

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμες εικόνες: Το αεροδρόμιο της Λευκωσίας παγωμένο λείψανο στον χρόνο - Αεροπλάνα σαπίζουν για 50 χρόνια

07:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τα άγνωστα παιδικά χρόνια του Ιησού: Όσα αποκαλύπτει το απαγορευμένο Ευαγγέλιο του Θωμά

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέα πανελλαδική κακοκαιρία από το ECMWF - Πότε ξεκινά

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 64χρονης: Της επιτέθηκε ελάφι που φρόντιζε επί χρόνια

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Από αύριο τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους»

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ