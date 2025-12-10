Τηλεθέαση: Τα 20άρια της Καινούργιου – Τι έκαναν Λιάγκας και Σκορδά

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Το πρώτο μισό της σεζόν ολοκληρώνεται, σε λίγες εβδομάδες, και η Κατερίνα Καινούργιου είναι η μεγάλη νικήτρια της πρωινής ζώνης. Η παρουσιάστρια του ALPHA σαρώνει και φέρνει πρωτιές στο κανάλι, βάζοντας στο βιογραφικό της μία εξαιρετική χρονιά.

Χαρακτηριστικά, χθες, η «Super Κατερίνα» στον ALPHA κατέγραψε 17,2% στο σύνολο και 20,4% στο δυναμικό κοινό. Το «Buongiorno» του MEGA, με τη Φαίη Σκορδά, σημείωσε 11,4% στο σύνολο και στους τηλεθεατές 18-54.

Το «Breakfast@STAR» κράτησε παρέα στο 6,6% του συνόλου και στο 11% του δυναμικού κοινού. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που ακολούθησαν, έκαναν 8,3% στο σύνολο και 8% στο δυναμικό κοινό.

Το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα, σημείωσε 12,7% στο σύνολο και 9,6% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» έκαναν 15,9% στο σύνολο και 7,9% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You» έκανε 10,5% στο σύνολο και 7,2% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «10 Παντού» έκανε 9,3% στο σύνολο και 6,9% στους τηλεθεατές 18-54.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Κοινωνία ώρα MEGA» κατέγραψε 19,2% στο σύνολο και 19,6% στο δυναμικό κοινό. Το «Happy Day» στον ALPHA βρέθηκε στο 15,3% του συνόλου και στο 19,2% του δυναμικού κοινού. Το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ έκανε 17,1% στο σύνολο και 6,8% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 κατέγραψε 10,7% και 6,7%, ενώ το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» του OPEN 11,4% και 10%.

