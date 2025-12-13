Το έτος της «σύγκρουσης» ρομπότ και ανθρώπων στην Ευρώπη ανακοίνωσε η Europol

Η έκθεση της Europol σκιαγραφεί μία δυσοίωνη εικόνα για το μέλλον

Το έτος που οι ευρωπαϊκές χώρες ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωπες με μία «επιδείνωση» των σχέσεων μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε δυσοίωνες καταστάσεις στο μέλλον αποκάλυψε η Europol.

Σύμφωνα με μελέτη της Europol, τμήματα της οποίας δημοσιεύθηκαν από τη βρετανική εφημερίδα Telegraph, η Ευρώπη μπορεί έως το 2035 να έχει οδηγηθεί σε μία ιδιαίτερα «δυστοπική» κατάσταση ως προς τη σχέση της με τα ρομπότ.

Οι αναλυτές δημοσίευσαν μια έκθεση που προσομοιώνει την πιθανή εξέλιξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Πιστεύουν ότι οι ρομποτικές συσκευές θα γίνουν αναπόσπαστο μέρος της ζωής των πολιτών σε όλη την Ευρώπη, εκτελώντας ένα ευρύ φάσμα εργασιών, από την παράδοση εμπορευμάτων, την αστυνόμευση έως την καθαριότητα.

Ωστόσο, σε προβληματικές αστικές περιοχές με υψηλή ανεργία, είναι πιθανές διαμαρτυρίες που θα προκληθούν από τη δυσαρέσκεια των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων πράξεων φυσικής βίας κατά ρομπότ.

ρομπότ-αστυνομία

Αστυνομικός στην Ινδονησία χειρίζεται ρομπότ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την 79η επέτειο της Αστυνομίας της χώρας στην Τζακάρτα, την Τρίτη 1 Ιουλίου 2025.

AP/Tatan Syuflana

Η έκθεση επισημαίνει ότι σε περιόδους κοινωνικής αστάθειας, ακόμη και μικρά περιστατικά, όπως ένα λάθος ενός ρομποτικού γιατρού στον προσδιορισμό της δοσολογίας ενός φαρμάκου, μπορούν να προκαλέσουν ευρεία δημόσια κατακραυγή, τροφοδοτώντας εκκλήσεις για την προστασία των συμφερόντων των πολιτών.

Κυβερνοεγκληματίες και τρομοκρατία

Η Europol εκφράζει επίσης την ανησυχία της ότι σε ένα τόσο εχθρικό περιβάλλον, οι κυβερνοεγκληματίες θα μπορούσαν να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ρομποτικούς βοηθούς που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και να τους χρησιμοποιήσουν για τη συλλογή εμπιστευτικών πληροφοριών ή τη διάπραξη παράνομων δραστηριοτήτων.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για την πιθανότητα τρομοκρατικές ομάδες να χρησιμοποιήσουν μικρά drones που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη για να πραγματοποιήσουν σαμποτάζ σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης.

Τα μεξικανικά καρτέλ και οι ισλαμιστικές ομάδες έχουν ήδη αρχίσει να μαθαίνουν να χρησιμοποιούν φθηνά, εύκολα διαθέσιμα drones, αναφέρει η Telegraph. Οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για την υιοθέτηση της τεχνολογίας αυτής από τρομοκράτες για την πραγματοποίηση επιθέσεων.

Ρομπότ που ξεφεύγουν από τον έλεγχο

Η έκθεση προειδοποιεί επίσης ότι τα ρομπότ που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο ερευνών, είτε ως αποδεικτικά στοιχεία είτε ως ύποπτα, θα μπορούσαν να ξεφύγουν από την κράτηση.

Ένα τμήμα της έκθεσης εξηγεί τις δυσκολίες που υπάρχουν στην «ανάκριση ενός ρομπότ», αναφέροντας ότι θα είναι δύσκολο να διαπιστωθεί εάν ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό που εμπλέκεται σε ένα μικρό ατύχημα συγκρούστηκε με κάτι σκόπιμα ή τυχαία.

Ερευνητές από το Εργαστήριο Καινοτομίας της Europol ανέφεραν πραγματικά παραδείγματα ρομπότ που ξέφυγαν από τον έλεγχο ή χρησιμοποιήθηκαν από εγκληματίες για να τεκμηριώσουν την ανάλυσή τους.

Τον Ιούλιο του 2022, ένα ρομπότ που παίζει σκάκι έσπασε το δάχτυλο του επτάχρονου Ρώσου αντιπάλου του κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά.

Πριν από πέντε μήνες, η κολομβιανή αστυνομία ανακάλυψε ένα αυτόνομο υποβρύχιο, το οποίο καθοδηγούνταν από δορυφόρο Starlink και μετέφερε 1,5 τόνο κοκαΐνης προς την Ευρώπη.

Τον Σεπτέμβριο, η αστυνομία της Καλιφόρνιας σταμάτησε ένα αυτοκίνητο σε έλεγχο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αφού αυτό έκανε παράνομη αναστροφή, και διαπίστωσε ότι ήταν χωρίς οδηγό.

Η έκθεση υπογράμμισε επίσης την αυξανόμενη τάση των εγκληματιών να χρησιμοποιούν drones για τη διακίνηση παράνομων εμπορευμάτων, την παρακολούθηση εργαστηρίων παρασκευής ναρκωτικών και ακόμη και για την πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον της αστυνομίας ή αντίπαλων ομάδων.

Ταυτόχρονα, οι χειριστές drones διαφημίζουν όλο και περισσότερο τις υπηρεσίες τους στο διαδίκτυο σε ηγέτες συμμοριών.

