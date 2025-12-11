Το «χαμένο» μικροσκοπικό ρομπότ επέστρεψε από τα βάθη της Ανταρκτικής με εκπληκτικά δεδομένα

«Επέστρεψε» στη ζωή το μικροσκοπικό ρομπότ που είχε εξαφανιστεί για σχεδόν 9 μήνες στα βάθη της Ανταρκτικής στο πλαίσιο ερευνών, αλλά η έκπληξη πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις με τα μυστικά που έφερε μαζί τους.

Ο μικρό ρομποτικός πλωτήρας Argo που αναπτύχθηκε το 2020 από την εθνική επιστημονική υπηρεσία CSIRO της Αυστραλίας, αρχικά είχε αποστολή τη συλλογή μετρήσεων ωκεανών κοντά στον παγετώνα Totten.

Ωστόσο τα ωκεάνια ρεύματα έσυραν τον πλωτήρα προς τα νότια μέχρι που εξαφανίστηκε κάτω από την παγοκρηπίδα Denman, όπου έχασε την επαφή με το GPS.

Ο πλωτήρας ήταν ο πρώτος του είδους του που παρείχε τόσο λεπτομερείς ωκεανογραφικές μετρήσεις κάτω από τον πάγο της Ανατολικής Ανταρκτικής.

Σύμφωνα με το The Conversation, οι ερευνητές μπόρεσαν να εντοπίσουν δύο βασικά ευρήματα: η παγοκρηπίδα Shackleton εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό μονωμένη από ζεστό νερό, αλλά ο παγετώνας Denman δείχνει ήδη σημάδια τήξης.

Αν και το GPS του πλωτήρα σκοτείνιασε κατά τη βύθισή του, η ερευνητική ομάδα επινόησε μια καινοτόμα μέθοδο για να εκτιμήσει τη θέση του.

Σύμφωνα με τον ωκεανογράφο Steve Rintoul, το ρομπότ κατέγραφε δεδομένα κάθε φορά που συγκρούονταν με την κάτω πλευρά του πάγου. Αυτά τα σημεία επαφής παρείχαν μετρήσεις βάθους, γνωστές ως μετρήσεις βυθίσματος πάγου. Οι ερευνητές συνέκριναν αυτούς τους αριθμούς με δορυφορικά δεδομένα για να ανακατασκευάσουν τη διαδρομή του πλωτήρα κάτω από τον πάγο.

Αυτή η τυχαία χαρτογράφηση αποκάλυψε ένα εύθραυστο θερμικό σύστημα κάτω από τις παγοκρηπίδες, όπου ψυχρότερα και θερμότερα στρώματα συναντώνται σε μια λεπτή ισορροπία.

Οι συνθήκες που καταγράφηκαν από τον πλωτήρα δείχνουν ότι, προς το παρόν, ο πάγος συγκρατείται, αλλά οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αυτό το σύστημα θα μπορούσε εύκολα να ανατραπεί κάτω από τη συνεχιζόμενη θέρμανση.

Η ομάδα CSIRO ελπίζει τώρα να στείλει παρόμοια πλωτήρες σε άλλες ανεξερεύνητες περιοχές της Ανταρκτικής.