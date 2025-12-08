Καινοτομεί η Κίνα: Εξοπλίζει τα σύνορα με στρατό από... ρομπότ - Οι δυνατότητες των ανθρωποειδών

Όταν η συζήτηση αφορά την εθνική ασφάλεια, η εικόνα που κυριαρχεί είναι αυτή του ένστολου ανθρώπινου προσωπικού. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, ο τομέας αυτός υφίσταται ραγδαία εξέλιξη χάρη στις σύγχρονες τεχνολογίες, με την Κίνα να πρωτοστατεί στην κούρσα της καινοτομίας.

Μια νέα εποχή ανατέλλει, όπου τα συστήματα επιτήρησης και φύλαξης συμπληρώνονται, ή ακόμα και επαναπροσδιορίζονται, από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομποτικά συστήματα.

Εμφανίζεται ένα αυτόνομο «Ρομποτικό Σύστημα Ασφαλείας»

Η παγκόσμια βιομηχανία έχει αγκαλιάσει την ιδέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ρομποτικής σε πολλούς τομείς, όπως η παραγωγή, η υγεία και οι δημόσιες εφαρμογές. Όμως, η τάση πλέον κινείται πέρα από τις απλές μηχανές και επικεντρώνεται σε αυτόνομα συστήματα λήψης αποφάσεων.

Τα ρομπότ είναι πλέον ικανά να διαχειριστούν εργασίες που απαιτούν αναγνώριση προτύπων, πλοήγηση και αντίληψη – ικανότητες που απαιτούνται γενικά από το ανθρώπινο προσωπικό ασφαλείας. Σε αυτό το πλαίσιο, διάφορες χώρες, με πρώτη την Κίνα, προχωρούν στην ενσωμάτωση αυτής της τεχνολογίας στα συστήματα ασφαλείας των συνόρων.

Συμβόλαιο «μαμούθ» για ανθρωποειδή

Αυτή η τεχνολογική καινοτομία καθοδηγείται από την κινεζική εταιρεία UBTech Robotics. Η εταιρεία εξασφάλισε πρόσφατα ένα συμβόλαιο ύψους 264 εκατομμυρίων γουάν (περίπου 37 εκατομμύρια δολάρια των ΗΠΑ) για την ανάπτυξη και εγκατάσταση ανθρωποειδών ρομπότ στα σύνορα της επαρχίας Γκουανγκσί.

Για την ανάπτυξη θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο Walker S2, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο από την UBTech και αναγνωρίζεται ως το πρώτο ανθρωποειδές παγκοσμίως ικανό για:

Πλοήγηση.

Αντίληψη.

Αυτόματη αντικατάσταση των δικών του μπαταριών.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η χρήση ενός στόλου από αυτά τα ρομπότ στα σημεία ελέγχου των συνόρων, προκειμένου να καθοδηγούν τους ταξιδιώτες και να υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις περιπολίας.

Αν και τα ανθρωποειδή δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί πλήρως, η Κίνα προτείνει τη χρήση τους για την εκτέλεση διαδικασιών ρουτίνας. Η συμφωνία αντικατοπτρίζει τη στροφή της κινεζικής κυβέρνησης προς την πλήρη εμπορευματοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, παρέχοντας ισχυρή στήριξη στη ρομποτική βιομηχανία.

Επέκταση πέρα από την παραδοσιακή περιπολία

Μετά την ανακοίνωση της UBTech, η κινεζική κυβέρνηση εξετάζει πλέον τη χρήση των ανθρωποειδών και σε άλλους κλάδους. Εάν τα ρομπότ αποδειχθούν ικανά για αυτόνομες αποφάσεις, η εφαρμογή τους θα μπορούσε να επεκταθεί σε:

Παραγωγή: Όπως η μεταποίηση χαλκού και χάλυβα.

Όπως η μεταποίηση χαλκού και χάλυβα. Ασφάλεια: Σε συναυλίες και μεγάλες εκδηλώσεις.

Πώς τα ανθρωποειδή ενισχύουν την ασφάλεια

Ειδικοί εκτιμούν ότι τα ανθρωποειδή θα αναλάβουν ενισχυμένους ρόλους επιτήρησης στο εγγύς μέλλον. Το σημαντικότερο όφελος, ωστόσο, είναι η ικανότητά τους να εξερευνούν και να παρακολουθούν περιοχές που είναι δύσκολα προσβάσιμες ή πέρα από τις δυνατότητες του ανθρώπου.

Καθώς η τεχνολογία βελτιώνεται, τα ρομπότ θα αναλάβουν πρόσθετες εργασίες, όπως περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις ή συστήματα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. Ο πρωταρχικός στόχος, ωστόσο, δεν είναι η αντικατάσταση του ανθρώπινου προσωπικού, αλλά η μείωση του κινδύνου και η βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων.

