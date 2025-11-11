Γνωρίστε το IRON - Το κινέζικο ρομπότ που είναι ήδη σαν άνθρωπος

Παγκόσμια έκπληξη προκάλεσε η κινεζική εταιρεία XPeng, η οποία φαίνεται πως υλοποίησε τα σενάρια των ταινιών επιστημονικής φαντασίας, παρουσιάζοντας το ανθρωποειδές IRON, τόσο «αληθινό» που πολλοί πίστεψαν πως κρυβόταν άνθρωπος στο εσωτερικό του. Η μαζική παραγωγή του θα ξεκινήσει το 2026.

Γιατί είναι τόσο ξεχωριστό;

Το πρωτότυπο IRON είναι κατασκευασμένο με επαναστατικό σχεδιασμό: διαθέτει σπονδυλική στήλη, βιομιμητικούς μύες, εύκαμπτο δέρμα και «κυρτή οθόνη 3D στο κεφάλι» για τις διεπαφές του.

Τα χέρια του έχουν 22 βαθμούς ελευθερίας, κάτι που του δίνει μια πολύ προηγμένη επιδεξιότητα. Επιπλέον, είναι εξοπλισμένο με μπαταρία στερεάς κατάστασης και τεχνολογίες ενεργητικής ασφάλειας, γεγονός που το τοποθετεί ανάμεσα στα πιο προηγμένα ανθρωποειδή ρομπότ που έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής.

Για τους χρήστες, τις εταιρείες και τους επενδυτές, αντιπροσωπεύει ένα ορόσημο: δεν πρόκειται μόνο για ένα ρομπότ που «μοιάζει» με άνθρωπο, αλλά ότι μπορεί να κινείται, να αλληλεπιδρά και να προσαρμόζεται.