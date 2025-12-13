Εργατικό ατύχημα στη Νάξο: Υποχώρησαν τα κάγκελα και δύο άτομα έπεσαν σε τάφρο

Συναγερμός σήμανε νωρίς σήμερα το απόγευμα, Σάββατο (13/12) στη Νάξο, λόγω σοβαρού εργατικού ατυχήματος στον χώρο ανάπλασης του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) στη Χώρα.

Κατά τη διάρκεια εργασιών, ένα κιγκλίδωμα υποχώρησε με απρόσμενο τρόπο, με αποτέλεσμα δύο εργάτες να χάσουν την ισορροπία τους και να πέσουν από ύψος μέσα σε μία βαθιά τάφρο, η οποία είχε δημιουργηθεί για τις ανάγκες του έργου.

Δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού

Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάξου και το ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε αμέσως, καθώς οι εργάτες είχαν εγκλωβιστεί στο τεχνητό, μακρόστενο άνοιγμα.

Ο πρώτος εργάτης απεγκλωβίστηκε σχετικά γρήγορα και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου με ελαφρά τραύματα. Ωστόσο, για τον δεύτερο εργάτη, η Πυροσβεστική αναγκάστηκε να εφαρμόσει ειδικό σχέδιο και κατάφερε να τον απεγκλωβίσει με ασφάλεια έπειτα από μία ώρα προσπαθειών.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Cyclades24, και οι δύο εργαζόμενοι, αμφότεροι ελαφρά τραυματισμένοι, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες.

