Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: 42χρονος τραυματίστηκε στο χέρι από τροχό

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (02/12) σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, με έναν 42χρονο να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Το συμβάν έγινε γύρω στις 12:00 όταν ο άνδρας κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες υπέστη βαθύ θλαστικό τραύμα στο χέρι από τροχό στην περιοχή των Νέων Επιβατών.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ για τη διαχείριση του περιστατικού. “Για την αντιμετώπιση του τραυματία εφαρμόστηκαν άμεσα στο σημείο παρεμβάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα Διαχείρισης Τραύματος. Ο ασθενής διακομίστηκε αιμοδυναμικά σταθερός στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση”, σημειώνει το Σωματείο Εργαζομένων.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

