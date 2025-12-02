Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: 42χρονος τραυματίστηκε στο χέρι από τροχό
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (02/12) σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, με έναν 42χρονο να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.
Το συμβάν έγινε γύρω στις 12:00 όταν ο άνδρας κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες υπέστη βαθύ θλαστικό τραύμα στο χέρι από τροχό στην περιοχή των Νέων Επιβατών.
Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ για τη διαχείριση του περιστατικού. “Για την αντιμετώπιση του τραυματία εφαρμόστηκαν άμεσα στο σημείο παρεμβάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα Διαχείρισης Τραύματος. Ο ασθενής διακομίστηκε αιμοδυναμικά σταθερός στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση”, σημειώνει το Σωματείο Εργαζομένων.
