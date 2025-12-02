Από τον Βορρά μέχρι το Νότο: Θεσσαλονίκη, Αθήνα και άλλες πόλεις μπήκαν στον χάρτη της Formula 1

Χιλιάδες κόσμου επισκέφθηκε το showcar της McLaren F1 Team

Ένα μοναδικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο της Formula 1 έζησαν οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού και όχι μόνο, σε πέντε πόλεις της Ελλάδας, μέσα από το εντυπωσιακό roadshow με πρωταγωνιστή το showcar της McLaren F1 Team.

Η εκκίνηση αυτής της μοναδικής περιοδείας έγινε στη Θεσσαλονίκη και τη ΔΕΘ, με τα απαραίτητα pit stops να πραγματοποιούνται σε Ιωάννινα, Λάρισα και Πάτρα.

Η καρό σημαία του τερματισμού έπεσε στην Αθήνα, με το showcar της McLaren F1 Team να μετατρέπεται σε hot spot, το Σαββατοκύριακο του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα ταχύτητας και διάδρασης.

Δείτε το βίντεο:

Περισσότεροι από 70.000 επισκέπτες συνολικά

Το εντυπωσιακό showcar αποτέλεσε σημείο αναφοράς και στις πέντε πόλεις που επισκέφθηκε, προσελκύοντας συνολικά περισσότερους από 70.000 επισκέπτες, οι οποίοι σχημάτισαν ουρές για να το δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού, και όχι μόνο, δοκίμασαν επίσης, τις οδηγικές τους ικανότητες σε προσομοιωτές Formula 1, ενώ μεταμορφώθηκαν σε… πιλότους της McLaren F1 Team μέσα από ένα εντυπωσιακό AI photobooth.

Η πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα περιοδεία του showcar της McLaren F1 Team στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε χάρη στον ΟΠΑΠ και τη μητρική του, Allwyn, η οποία είναι Official Partner της McLaren και της Formula 1.

Δείτε εικόνες:

0112
0112

Αναμνηστικές φωτογραφίες στο μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα Roadshow

Πηγή: Nikos Karanikolas
0212
0212

 Το εντυπωσιακό showcar της McLaren F1 Team

Πηγή: Nikos Karanikolas
0312
0312

Αναμνηστικές φωτογραφίες στο μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα Roadshow

Πηγή: Nikos Karanikolas
0412
Πηγή: Nikos Karanikolas
0512
Πηγή: Nikos Karanikolas
0612
0612

Lukas Antos, OPAP Chief Customer Officer, Γιώργος Ζούμας, OPAP Sponsorships Director, Γιάννης Παύλου, OPAP Head of CEO Office, Ματθαίος Ματθαίου, OPAP Chief Sales & Marketing Play Stores, HL & Operations Officer, Kamil Ziegler, OPAP Executive Member of the Board of Directors & Advisor to the Chairman & CEO, Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Φώτης Ζησιμόπουλος, Chief Sales & Marketing OPAP Stores Officer.

Πηγή: Nikos Karanikolas
0712
0712

Προσομοιωτές Formula 1

Πηγή: Nikos Karanikolas
0812
Πηγή: Nikos Karanikolas
0912
0912

Αναμνηστικές φωτογραφίες στο μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα Roadshow

Πηγή: Nikos Karanikolas
1012
1012

Προσομοιωτές Formula 1

Πηγή: Nikos Karanikolas
1112
1112

 Πλήθος κόσμου έσπευσε να δει από κοντά το showcar της McLaren F1 Team στο Ζάππειο Μέγαρο

Πηγή: Nikos Karanikolas
1212
1212

 Το εντυπωσιακό showcar της McLaren F1 Team

Πηγή: Nikos Karanikolas
