Από τον Βορρά μέχρι το Νότο: Θεσσαλονίκη, Αθήνα και άλλες πόλεις μπήκαν στον χάρτη της Formula 1

Ένα μοναδικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο της Formula 1 έζησαν οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού και όχι μόνο, σε πέντε πόλεις της Ελλάδας, μέσα από το εντυπωσιακό roadshow με πρωταγωνιστή το showcar της McLaren F1 Team.

Η εκκίνηση αυτής της μοναδικής περιοδείας έγινε στη Θεσσαλονίκη και τη ΔΕΘ, με τα απαραίτητα pit stops να πραγματοποιούνται σε Ιωάννινα, Λάρισα και Πάτρα.

Η καρό σημαία του τερματισμού έπεσε στην Αθήνα, με το showcar της McLaren F1 Team να μετατρέπεται σε hot spot, το Σαββατοκύριακο του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα ταχύτητας και διάδρασης.

Δείτε το βίντεο:

Περισσότεροι από 70.000 επισκέπτες συνολικά

Το εντυπωσιακό showcar αποτέλεσε σημείο αναφοράς και στις πέντε πόλεις που επισκέφθηκε, προσελκύοντας συνολικά περισσότερους από 70.000 επισκέπτες, οι οποίοι σχημάτισαν ουρές για να το δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού, και όχι μόνο, δοκίμασαν επίσης, τις οδηγικές τους ικανότητες σε προσομοιωτές Formula 1, ενώ μεταμορφώθηκαν σε… πιλότους της McLaren F1 Team μέσα από ένα εντυπωσιακό AI photobooth.

Η πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα περιοδεία του showcar της McLaren F1 Team στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε χάρη στον ΟΠΑΠ και τη μητρική του, Allwyn, η οποία είναι Official Partner της McLaren και της Formula 1.

Δείτε εικόνες: