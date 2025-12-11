Σοβαρό εργατικό ατύχημα στην Πάτρα: Σε κρίσιμη κατάσταση 51χρονος που έπεσε από οικοδομή

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου ένας 51χρονος εργάτης αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά την Τετάρτη (10/12) σε εργατικό ατύχημα σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στην οδό Ελληνος Στρατιώτου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, ο άνδρας έπεσε από τον τρίτο όροφο σε κενό φρεατίου ανελκυστήρα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του επιβλέποντος του έργου, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Δεύτερο εργατικό ατύχημα εντός λίγων ημερών

Το νέο περιστατικό πρόκειται για το δεύτερο εντός λίγων ημερών, καθώς σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε και το πρωί της Δευτέρας (08/12) στην πόλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, οικοδόμος περίπου 62 ετών, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες κατά τη εκτέλεση εργασίων, έπεσε από κτήριο, στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Κανάρη, και τραυματίστηκε σοβαρά.

