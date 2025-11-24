Εργατικό ατύχημα στην Ηλεία: Φορτίο καταπλάκωσε οδηγό - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου στην περιοχή Κουτσοχέρα στο νομό Ηλείας, σε σημείο όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα αναβάθμισης του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Patrisnews, ο οδηγός ενός φορτηγού καταπλακώθηκε από το φορτίο που μετέφερε την ώρα που προσπαθούσε να λύσει τους ιμάντες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο

Την στιγμή που απελευθέρωσε το φορτίο, τα σίδερα κύλησαν και τον καταπλάκωσαν, προκαλώντας του σοβαρότατους τραυματισμούς στα κάτω άκρα, από τα γόνατα και κάτω.

Αμέσως συνάδελφοι του έσπευσαν να τον απεγκλωβίσουν μέχρι να καταφθάσει το ΕΚΑΒ. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, ενώ στη συνέχεια λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων που φέρει διασωληνώθηκε στο “Ανδρέας Παπανδρέου”.

