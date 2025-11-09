Δεν τα κατάφερε ο υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας που είχε εργατικό ατύχημα

Θλίψη σκόρπισε στην Βόνιτσα και στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Παλιάμπελα, η είδηση του θανάτου του 47χρονου Χρήστου Μητσουρα.

Ο 47χρονος εργαζόμενος στην καθαριότητα του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, τραυματίστηκε σοβαρά την περασμένη Πέμπτη (6/11) όταν κατά την διάρκεια της εργασίας του έπεσε από το απορριμματοφόρο και χτύπησε στο κεφάλι του.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Λευκάδας όπου και διασωληνώθηκε και στην συνέχεια διακομίσθηκε στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννινων όπου και δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των ιατρών κατέληξε.

Ο εκλιπών ήταν βιοπαλαιστής, ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία και πατέρας τριών παιδιών. Η απώλειά του σκορπά βαρύ πένθος σε συγγενείς και φίλους.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ακτίου-Βόνιτσας εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση. Αναφέρει:

«Έφυγε από κοντά μας ο συνάδελφος Χρήστος Μητσουρας που είχε εργατικό ατύχημα εκτελώντας την εργασία του με το πλήρωμα του απορριμματοφόρου. Ο Χρήστος ήταν 47 ετών, βιοπαλαιστής και πατέρας 3 παιδιών.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ακτίου Βόνιτσας, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του και υπομονή…».

Με πληροφορίες από agrinionews.gr

