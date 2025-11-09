ΜΜΜ: Τριτοκοσμικές εικόνες σε λεωφορεία και τρένα – Απίστευτη η ταλαιπωρία των επιβατών

Καθυστερήσεις, τριτοκοσμικές υποδομές και απίστευτος συνωστισμός σε μέσα μαζικής μεταφοράς και σταθμούς. Αυτές οι εικόνες συνθέτουν την κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι πολίτες ζουν μία απίστευτη ταλαιπωρία, ειδικά τις ώρες αιχμής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, παρότι χιλιάδες άτομα χρησιμοποιούν καθημερινά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πολλές φορές η αναμονή είναι μεγάλη για το επόμενο δρομολόγιο.

Αναπόφευκτα, σε κάθε συρμό επικρατεί το αδιαχώρητο, με αποτέλεσμα κάποιος ή κάποια να αναγκαστεί να περιμένει δύο και τρία δρομολόγια για να βρει χώρο να επιβιβαστεί.

Από την άλλη δεν είναι λίγες οι φορές που οι υποδομές των μέσω έχουν προδώσει τους πολίτες.

Πριν από λίγες μέρες, έσπασε σωλήνας εντός λεωφορείου και έτρεχε εύφλεκτο υγρό που έκαψε 4 άτομα.

Στον προαστιακό σταθμό Κηφισίας, έξω από το μοναδικό ασανσέρ, βρίσκεται μία υγειονομική βόμβα με ακαθαρσίες και σκουριασμένες εγκαταστάσεις.

Η καθημερινότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς παραμένει δύσκολη και εξαντλητική. Μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις, οι πολίτες συνεχίζουν να πορεύονται στον δικό τους «Γολγοθά»… κάθε μέρα, σε κάθε διαδρομή.