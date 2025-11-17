Εργατικό ατύχημα στα Χανιά: Νεαρός έπεσε στο κενό όταν κατέρρευσε μπαλκόνι οικοδομής

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στα Χανιά, όταν κατέρρευσε μπαλκόνι οικοδομής, με αποτέλεσμα ένας εργάτης να βρεθεί στο κενό και να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με το creta24.gr ο νεαρός εκτελούσε εργασίες στο κτίριο στην περιοχή της Αγιάς, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το μπαλκόνι στο οποίο βρισκόταν κατέρρευσε.

Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

