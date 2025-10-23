Νέο εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: Τραυματίστηκε 52χρονος εργαζόμενος σε εργοστάσιο

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών στο Ηράκλειο, λίγο μετά τον Άγιο Ιωάννη Χωστό, στον δρόμο προς Μαλάδες, για σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε γύρω στις 13:00 το μεσημέρι.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, πρόκειται για έναν 52χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε εργοστάσιο, όταν σιδερένια ράβδος καρφώθηκε στο μπράτσο του κατά τη διάρκεια εργασιών.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ με δύο ασθενοφόρα και γιατρό καθώς και τρία οχήματα της Πυροσβεστικής (Α' Π.Σ.) και της ΕΜΑΚ, προκειμένου με ειδικό εξοπλισμό να κόψουν τον άξονα ώστε να καταστεί δυνατός ο απεγκλωβισμός του τραυματία και η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνάδελφος του 52χρονου, μόλις αντιλήφθηκε ότι το μηχάνημα είχε «πιάσει» το χέρι του και τον τραβούσε, πρόλαβε και απενεργοποίησε το μηχάνημα πριν τραβήξει και άλλα μέρη του σώματος.

Διαβάστε επίσης