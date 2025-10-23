Αργολίδα: Σοβαρός τραυματισμός χειριστή πλωτού γερανού- Χτυπήθηκε από συρματόσχοινο

Ο χειριστής φέρει σοβαρό τραύμα στο πόδι - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής

Αργολίδα: Σοβαρός τραυματισμός χειριστή πλωτού γερανού- Χτυπήθηκε από συρματόσχοινο
INTIME NEWS/ Αρχείου
Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10) στην Ερμιόνη Αργολίδας.

Όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr, το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μα αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο χειριστής πλωτού γερανού που εκτελούσε εργασίες στη μαρίνα Ερμιόνης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο χειριστής φέρει σοβαρό τραύμα στο πόδι, από ταλάντωση συρματόσχοινου, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Άργους. Η κατάσταση της υγείας του θα εκτιμηθεί από τους γιατρούς και ενδέχεται η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Έρευνα για τον συμβάν διενεργεί το Λιμεναρχείο.

