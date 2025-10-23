Επεισόδια στο Μεταξουργείο: Δακρυγόνα και κρότου λάμψης σε διαμαρτυρία εκπαιδευτικών
Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών και γονέων στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής για τις συμπτύξεις τμημάτων σε σχολεία
Επεισόδια με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών και βομβίδων κρότου – λάμψης σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης (23/10) έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο.
Είχε προηγηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών και γονέων στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής για τις συμπτύξεις τμημάτων σε σχολεία.
