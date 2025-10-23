Τραγωδία στα Χανιά: Βρήκε τη μητέρα του νεκρή μέσα στο σπίτι της

Nεκρή εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι της μια 56χρονη γυναίκα στα Κουνουπιδιανά Χανίων.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον γιο της λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης που σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επιχειρούν μάταια να την επαναφέρουν στη ζωή.

Η άτυχη 56χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σημειώνεται πως για το περιστατικό ενημερώθηκε και η αστυνομία ενώ τα αίτια του θανάτου του φαίνεται πως είναι παθολογικά καθώς ο 56χρονη αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα υγείας.

