Γκάζι: Φίλη της Ζωής έκλαιγε έξω από το κλαμπ - Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης

«Έκανε λίγα βήματα και έπεσε κάτω, φίλη της έκλαιγε». Αυτό λένε όσοι είδαν την 16χρονη Ζωή - Άννα να βγαίνει από κλαμπ στο Γκάζι και να σωριάζεται σχεδόν νεκρή στο έδαφος τα ξημερώματα της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου.

Οι φίλοι της 16χρονης Ζωής δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν αυτό που συνέβη. Οι γονείς της, απαρηγόρητοι, μία μέρα μετά την κηδεία του παιδιού τους. Ζήτησαν μάλιστα αντί για στέφανα να συγκεντρωθούν χρήματα για το σχολείο και τους συμμαθητές της.

«Η Ζωή», λένε «ήταν ένα χαρούμενο κορίτσι. Είχε ζωντάνια και καλοσύνη. Είχε όνειρα και μια ζωή μπροστά του», συμπληρώνουν. Τα όνειρά της όμως «έσβησαν» όταν κατέρρευσε άσφιγμη και απνοϊκή έξω από κλαμπ στο Γκάζι.

Οι γονείς της 16χρονης είναι απαρηγόρητοι. «Δύναμη για τον Λεωνίδα σας, κουράγιο, συλληπητήρια», πλημμυρίζουν με μηνύματα όσοι ξέρουν την οικογένεια. Όμως, στο σχολείο της 16χρονης αλλά και στους δρόμους γύρω από το κλαμπ τα στόματα δεν ανοίγουν εύκολα. Γιατί αρκετοί είναι αυτοί που φοβούνται.

Φως στα αίτια θανάτου θα δώσουν οι τοξικολογικές

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αμέσως μετά την κλήση για «ανακοπή 16χρονης» έφτασε στο σημείο 7 λεπτά μετά. Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» με τους γιατρούς να δίνουν αγώνα για να την επαναφέρουν. Ήταν μάταιο, ο θάνατός της διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της 16χρονης Ζωής-Άννας περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ παράλληλα εξετάζεται αν υπήρξε καθυστέρηση στην ενημέρωση της ΕΛΑΣ για την τραγική κατάληξη της ανήλικης.

Η υπόθεση της Ζωής έχει πολλά κενά και αρκετά ερωτήματα. Κι αυτό γιατί η Αστυνομία επιμένει πως δεν ειδοποιήθηκε για το θλιβερό γεγονός παρά μόνο όταν μετέβη στο Α.Τ. Ομονοίας για καταγγελία και τόσο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, όσο και το νοσοκομείο ανέφεραν πως ενημέρωσαν την ΕΛ.ΑΣ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την υπόθεση

«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, ο πατέρας της 16χρονης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν από το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη», αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. στην επίσημη ανακοίνωσή της.

Τι ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης, 23 Οκτωβρίου, στο Action24, ανέφερε ότι «όταν έληξαν οι προσπάθειες αναζωογόνησης υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την αστυνομία», προσθέτοντας ότι το ΕΚΑΒ δεν έχει καμία ευθύνη γιατί «όταν παρέλαβε την 16χρονη, το παιδί δεν ήταν τεχνικά νεκρό ακόμα».

Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε: «Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την κλήση μέχρι την άφιξη έφτασε σε 7 λεπτά στο Γκάζι. Το κορίτσι παραλήφθηκε πρακτικά νεκρό, άσφυγμο με μυδρίαση. Το πήγαν στον Ευαγγελισμό με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και τα φάρμακα, οι γιατροί έκαναν το ανθρωπίνως δυνατό για να την κρατήσουν στη ζωή. Η προσπάθεια ενημέρωσης της Αστυνομίας έγινε, δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ».

Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού»

Το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» από την πλευρά του αναφέρει πως τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα στην περίπτωση της 16χρονης, που δυστυχώς κατέληξε.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείο ο νοσηλευτής βάρδιας πραγματοποιήθηκε κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος και κατά τη διάρκεια των προσπαθειών καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Επίσης, ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας-νεκροτομής.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου έχει εξής:

«Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν άπνοη, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από τον νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας-νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».

