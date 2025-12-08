Εργατικό ατύχημα στην Πάτρα: Οικοδόμος έπεσε από κτήριο στο κέντρο της πόλης
Σοβαρή η κατάσταση του 62χρονου
Σοβαρό εργατικό ατύχημα, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/12), στο κέντρο της Πάτρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, οικοδόμος περίπου 62 ετών, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες κατά τη εκτέλεση εργασίων, έπεσε από κτήριο, στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Κανάρη, και τραυματίστηκε σοβαρά.
