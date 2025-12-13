Αίγιο: Στο νοσοκομείο ασφαλιστής έπειτα από άγρια επίθεση πρώην παίκτη ριάλιτι

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας ασφαλιστής στο Αίγιο, έπειτα από την επίθεση που, όπως καταγγέλλει, δέχτηκε από γνωστό πρώην παίκτη ριάλιτι.​

«Με αντικείμενο με χτύπησε, νομίζω εργαλείο ήταν. Το κράταγε κρυφά πίσω του», λέει το θύμα μιλώντας στο MEGA.

Ο ασφαλιστής αναφέρει ότι ο φερόμενος ως δράστης είχε παλαιότερη εκκρεμότητα αποζημίωσης, περίπου 200 ευρώ, την οποία δεν έλαβε ποτέ, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, στάθηκε αφορμή για να του κρατάει κακία. «Αυτός είχε μία πληρωμή κάποτε από ασφαλιστική που δεν την πήρε ποτέ, 200€ κάτι τέτοιο, και από τότε μάλλον μου τη φύλαγε. Δεν αποζημιώθηκε από δική του υπαιτιότητα, όχι δική μου», σημειώνει.​

Σύμφωνα με την καταγγελία του, άγνωστος του προκάλεσε επανειλημμένα ζημιές στα αυτοκίνητά του, σκίζοντας τα λάστιχα με σουβλί τέσσερις φορές μέσα σε έναν μήνα, μέχρι που αυτή τη φορά τον εντόπισε επί τόπου. «Μου έσκαγε τα λάστιχα με σουβλί, 4 φορές έχει γίνει τον τελευταίο μήνα. Αυτήν τη φορά τον έπιασα επ’ αυτοφώρω», περιγράφει.​

Η στιγμή της επίθεσης

Όπως λέει, την ώρα που μιλούσε στο τηλέφωνο με τον ξάδερφό του και του έλεγε «πάλι το έκανε», ο δράστης «με παραμόνευε να κλείσω το τηλέφωνο». «Μόλις το έκλεισα, ήρθε κοντά μου αιχμηρό αντικείμενο μου λέει “θα σε ....”», αναφέρει, περιγράφοντας ότι τον ρώτησε αν ήταν εκείνος που προκάλεσε τη ζημιά, αλλά εκείνος το αρνήθηκε.​

«Και με το που σκύβω να κοιτάξω το λάστιχο, τις τρύπες, έρχεται κοντά μου με κρυμμένο το δεξί χέρι και με χτύπησε στο πρόσωπο», λέει ο ασφαλιστής, εξηγώντας ότι το χτύπημα προκάλεσε κάταγμα στο οστό της μύτης, πολύ κοντά στο μάτι, σημείο στο οποίο θα γίνει η χειρουργική επέμβαση.

«Έχει επηρεάσει την όραση σε ένα σημείο γιατί βλέπω θολά. Θα μου προκαλέσει στο μέλλον ζημιά», αναφέρει χαρακτηριστικά

