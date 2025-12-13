Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός του αγώνα με την ΑΕΚ οι Όσμαν και Χολμς

Ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολη υποχρέωση στην GBL στην έδρα της ΑΕΚ. Και σε αυτό το ματς δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους Τζέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς. Οι δύο παίκτες που απουσιάζουν εδώ και αρκετό καιρό, είναι εκτός και από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Για αμφότερους ο στόχος είναι να επιστρέψουν στην «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί στην Euroleague, με πολύ δύσκολα ματς για το «τριφύλλι». Εκτός με Φενέρμπαχτσε και εντός με Χάποελ Τελ Αβίβ.

Όσμαν και Χολμς έκαναν εντατικό ατομικό πρόγραμμα προπόνησης και ανεβάζουν ρυθμούς για να είναι έτοιμοι στα ματς της εβδομάδας.

Οι έξι ξένοι που έχει στη διάθεσή του ο Έργκιν Άταμαν για το ματς με την ΑΕΚ, είναι οι: Τι Τζέι Σορτς, Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Κένεθ Φαρίντ και Όμερ Γιούρτσεβεν.