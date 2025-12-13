Greek Basketball League: «Διπλό» του Άρη στο «Ιβανώφειο» σε σπουδαίο ντέρμπι

Τέταρτη νίκη για τους «κίτρινους» στο πρωτάθλημα, στο κατάμεστο γήπεδο του Ηρακλή με 82-80 – Επικράτηση και για τη Μύκονο κόντρα στην Καρδίτσα (75-65).

Greek Basketball League: «Διπλό» του Άρη στο «Ιβανώφειο» σε σπουδαίο ντέρμπι
ΜΠΑΣΚΕΤ
Σπουδαίο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, με εικόνες που θύμισαν ένδοξες στιγμές του παρελθόντος. Για τη 10η αγωνιστική της GBL ο Ηρακλής υποδέχτηκε τον Άρη με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν νικητές μετά από ματς θρίλερ και σκορ 80-82.

Το προβάδισμα άλλαζε χέρια διαρκώς, καμία ομάδα δεν κατάφερε να πάρει μεγάλη διαφορά και ειδικά στο φινάλε διαρκώς η εναλλαγή συναισθημάτων έδωσε τεράστιο σασπένς στην αναμέτρηση.

Ο Τζόουνς με δίποντο στο οποίο υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες για βήματα, έδωσε προβάδισμα στον Άρη με 80-81. Ο Ηρακλής έκανε λάθος στην επαναφορά και ακολούθησε φάουλ στον Άντζουσιτς. Έβαλε 1/2 για το 80-82, ο Φόρμαν αστόχησε και οι «κίτρινοι» πήρα τη σπουδαία νίκη.

O Τζόουνς με 26 πόντους ήταν εκπληκτικός, ενώ καθοριστικός ο Νουά με 17 για τους νικητές. Ο Φόρμαν που έχασε το κρίσιμο τελευταίο σουτ, έκανε εκπληκτικό ματς με 25 για τον Ηρακλή, αλλά 4/12 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 16-21, 37-39, 55-56, 80-82

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΤΣ

Μύκονος – Καρδίτσα 75-65

Η νησιωτική ομάδα με εξαιρετική άμυνα κυρίως στην τέταρτη περίοδο, πήρε σημαντική νίκη απέναντι στους Θεσσαλούς με 75-65. Εκπληκτικός για τους νικητές ήταν ο Χένσον με 26 πόντους και μεγάλη ευστοχία.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 44-37, 58-57, 75-65.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΤΣ

