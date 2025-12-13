Λεβαδειακός – ΑΕΛ 3-0: Συνεχίζει να εντυπωσιάζει η ομάδα της Βοιωτίας

Το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου συνεχίζει τον καλπασμό με μία ακόμη άνετη νίκη, απέναντι στην ΑΕΛ που είχε για πρώτη φορά στον πάγκο τον Σάββα Παντελίδη – Κωστή, Λαγιούς, Όζμπολτ οι σκόρερ.

Λεβαδειακός – ΑΕΛ 3-0: Συνεχίζει να εντυπωσιάζει η ομάδα της Βοιωτίας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Λεβαδειακός να τον… πιείς στο ποτήρι σε ακόμη ένα ματς. Η ομάδα της Βοιωτίας υποδέχτηκε την ΑΕΛ που είχε στον πάγκο της τον Σάββα Παντελίδη, αλλά αυτό δεν την βοήθησε ιδιαίτερα κόντρα στο εκπληκτικό σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου. Το τελικό 3-0 «λέει» τα πάντα για όσα έγιναν το ματς.

Η αναμέτρηση ήταν ανοιχτή όσο κράταγε ανασταλτικά η ομάδα της Θεσσαλίας. Η ΑΕΛ έκλεισε χώρους, προσπάθησε να κρατήσει μακριά τους γηπεδούχους και τα κατάφερε για σχεδόν ένα ημίχρονο. Όταν ο Κωστή άνοιξε το σκορ και έπρεπε να αλλάξει η φιλοσοφία των «βυσσινί», τότε το ματς ουσιαστικά κρίθηκε.

Λαγιούς, Όζμπολτ πέτυχαν άλλα δύο γκολ, ενώ ο Παλάσιος έχασε πέναλτι για να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο την έκταση της νίκης. Ο Λεβαδειακός σε κάθε περίπτωση έκανε ακόμη μια «γεμάτη» εμφάνιση και επικράτησε άνετα και δίκαια, φτάνοντας τους 25 βαθμούς και θα είναι για ακόμη μια αγωνιστική τέταρτος. Η ΑΕΛ έμεινε στους 8.

Το φιλμ του αγώνα

8’ Ο Λαγιούς έκανε το γύρισμα, αλλά ο Παλάσιος τελευταία στιγμή δεν πρόλαβε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα προ κενής εστίας.

16’ Κεφαλιά του Μάγκνουσον, απομάκρυναν οι φιλοξενούμενοι, ο Μπάλτσι έγινε κάτοχος σε καλή θέση αλλά αστόχησε.

36’ Η ΑΕΛ απείλησε με τον Ατανάσοφ να κάνει καλό σουτ, αλλά ο Λοντίγκιν ήταν σε ετοιμότητα και έκανε εξαιρετική επέμβαση.

42’ Γκολ 1-0: Ο Κωστή πήρε την πάσα εκτός περιοχής, έκανε λίγα μέτρα και βρήκε χώρο να σουτάρει, στέλνοντας την μπάλα στο πλαϊνό των διχτύων των φιλοξενούμενων!

50’ Ο Παλάσιος βρήκε τον Τσάπρα, αυτός απέναντι στον Αναγνωστόπουλο δεν κατάφερε να τον νικήσει.

56’ Γκολ 2-0: «Χάθηκε» η μπάλα, με τον Παλάσιος να κάνει την τελική πάσα στον Όζμπολτ, αυτός έστειλε την μπάλα πάνω στον Αναγνωστόπουλο και στη συνέχεια ο Λαγιούς σκόραρε στην κενή εστία!

61’ Γκολ 3-0: Εξαιρετική πάσα του Λαγιούς στον Όζμπολτ, ο τελευταίος πέρασε και τον Αναγνωστόπουλο στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα!

68’ Ο Δεληγιαννίδης ανέτρεψε τον Παλάσιος, με τον διαιτητή να δίνει αρχικά επιθετικό φάουλ. Ο VAR τον ειδοποίησε πως το μαρκάρισμα είναι απ’ τον παίκτη της ΑΕΛ και μετά από έλεγχο υποδείχθηκε πέναλτι.

71’ Ο Παλάσιος εκτέλεσε το πέναλτι και ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε, με τον Πεντρόσο να παίρνει το… ριμπάουντ και να αστοχεί ουσιαστικά προ κενής εστίας.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μιχαήλ Ματσούκας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Όζμπολτ - Ατανάσοφ, Μούργος, Αποστολάκης

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος (88΄ Φίλων), Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή (88΄ Κάτρης), Τσοκάι, Όζμπολτ (66΄ Συμελίδης), Μπάλτσι (81΄ Γκούμας), Λαγιούς (66΄ Πεδρόσο), Παλάσιος.

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης (72΄ Κοσσουνού), Ηλιάδης, Παντελάκης, Στάικος (61΄ Σουρλής), Πέρες (46΄ Αντράντα), Ατανάσοφ (80΄ Φαϊσάλ), Πασάς, Μούργος, Τούπτα (61΄ Σάγκαλ).

