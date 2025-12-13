Σαντάμ Χουσεΐν: 22 χρόνια από την πτώση του - Νεκρός ή ζωντανός η εντολή των Αμερικανών

Σε αυτή τη φωτογραφία της Τρίτης, 5 Μαρτίου 2013, φλόγες επικαλύπτουν εικόνες του πρώην προέδρου του Ιράκ Σαντάμ Χουσεΐν που εκτίθενται στο Μνημείο Shaheed στη Βαγδάτη του Ιράκ. Ο Σαντάμ είχε χτίσει το γλυπτό σε σχήμα δάκρυ στη μέση μιας τεχνητής λίμνης στις αρχές της δεκαετίας του 1980 για να τιμήσει τους Ιρακινούς που σκοτώθηκαν στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Τα ονόματα εκατοντάδων χιλιάδων πεσόντων ιρακινών στρατιωτών είναι χαραγμένα με απλά αραβικά γράμματα γύρω από τη βάση. Τα τελευταία χρόνια, η σιιτική κυβέρνηση έχει αρχίσει να το μετατρέπει σε μουσείο στη μνήμη των συντριπτικά σιιτικών και κουρδικών θυμάτων του σουνιτικού, αλλά σε μεγάλο βαθμό κοσμικού καθεστώτος του Σαντάμ

Πριν από 22 χρόνια, στις 13 Δεκεμβρίου του 2003, ο Ιρακινός δικτάτορας Σαντάμ Χουσεΐν συνελήφθη, αφού προηγουμένως είχε καταφέρει επί μήνες να διαφύγει κρυμμένος σε ένα αυτοσχέδιο υπόγειο καταφύγιο.

Η σύλληψή του από Αμερικανούς στρατιώτες κοντά στην πόλη Τικρίτ σηματοδότησε το τέλος μιας μακράς στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ που ξεκίνησε μετά την εισβολή στο Ιράκ τον Μάρτιο του ίδιου έτους, υπό το πρόσχημα της εξάλειψης των υποτιθέμενων όπλων μαζικής καταστροφής και της υποστήριξης του ιρακινού καθεστώτος προς τα διεθνή τρομοκρατικά δίκτυα. Είχαν προηγηθεί το 2001, η 9η Σεπτεμβρίου των ΗΠΑ με την Αλ Κάιντα να αναλαμβάνει την ευθύνη των τρομοκρατικών επιθέσεων.

Μπορεί η προέλαση των αμερικανικών στρατευμάτων προς τη Βαγδάτη, να γινόταν χωρίς σημαντική αντίσταση από τον ιρακινό στρατό, αλλά η σύλληψη ή η εξάλειψη του Σαντάμ Χουσεΐν εξελίχθηκε σε δύσκολο κεντρικό στόχο για αρκετούς μήνες.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων της εισβολής, ο Χουσεΐν διατήρησε την παρουσία του στην ιρακινή εθνική τηλεόραση. Στις δημόσιες εμφανίσεις του, εξέφραζε εμπιστοσύνη στον στενό του κύκλο, ιδιαίτερα στη Ρεπουμπλικανική Φρουρά , την επίλεκτη δύναμη που ήταν πιο πιστή στο καθεστώς. Ωστόσο, μετά την πτώση της Βαγδάτης, τα αρχεία των κινήσεών του εξαφανίστηκαν. Οι σχολαστικές έρευνες στις εκτεταμένες ιδιοκτησίες που ανήκαν στην προεδρική οικογένεια εντός και γύρω από την πρωτεύουσα δεν απέδωσαν χρήσιμα στοιχεία για τις ομάδες έρευνας.

Η συνεχιζόμενη ύπαρξη του πρώην ηγέτη ως φυγά αύξησε τις ανησυχίες μεταξύ των στρατηγών των ΗΠΑ. Υποστήριξαν ότι όσο ο Χουσεΐν διέφευγε τη σύλληψη, η πιθανότητα, όσο απομακρυσμένη κι αν ήταν, να επιχειρήσει να ανακτήσει τον πολιτικό ή στρατιωτικό έλεγχο παρέμενε. Αυτό, σε συνδυασμό με τον φόβο ορισμένων Ιρακινών κατοίκων για πιθανά αντίποινα, εμπόδισε την εδραίωση της συμμαχικής εξουσίας. Επιπλέον, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι πίστευαν ότι η ικανότητα του Χουσεΐν να διαφύγει τη δίωξη τροφοδότησε την ανάπτυξη ανταρτικών εξεγέρσεων , ιδίως σε περιοχές ιστορικά πιστές στο καθεστώς, όπως το Τικρίτ.

Οι θάνατοι των γιων του δικτάτορα σημειώθηκαν τον Ιούλιο του 2003, μετά από μια εξάωρη αντιπαράθεση στη Μοσούλη μεταξύ των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ και των φυγάδων. Οι πληροφορίες που οδήγησαν στους γιους του δόθηκαν ανώνυμα με αντάλλαγμα δύο αμοιβές, δεκαπέντε εκατομμυρίων δολαρίων ο καθένας. Οι θάνατοι του Κουσάι και του Ουντάι Χουσεΐν κατέστησαν σαφές ότι η κυβέρνηση Μπους διατήρησε τη σύλληψη του Σαντάμ Χουσεΐν ως προτεραιότητα, ιδίως επειδή, παρά την πάροδο των μηνών, τα μεγάλα αποθέματα χημικών και βιολογικών όπλων που αναφέρθηκαν ως δικαιολογία για τη σύγκρουση δεν είχαν βρεθεί .

Ο Σαντάμ Χουσεΐν κάθεται στο εδώλιο κατά τη διάρκεια της δίκης του την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2006 στη Βαγδάτη, Ιράκ. Ο Σαντάμ και έξι συγκατηγορούμενοι του έχουν δηλώσει αθώοι για τις κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας για τον υποτιθέμενο ρόλο τους στην στρατιωτική εκστρατεία του 1987-88 εναντίον των Κούρδων στο βόρειο Ιράκ. Ο Σαντάμ και ένας άλλος κατηγορούμενος έχουν δηλώσει αθώοι για την πρόσθετη κατηγορία γενοκτονίας. POOL GETTY IMAGES EUROPE

Κατά τη διάρκεια της φυγής του, ο Σαντάμ χρησιμοποίησε στοιχειώδεις μεθόδους για να δραπετεύσει: ταξίδευε με δανεικά αυτοκίνητα και απέφευγε να συνοδεύεται από τους συνήθεις σωματοφύλακες που τον προστάτευαν κατά τη διάρκεια της θητείας του στην εξουσία. Μετά τη σύλληψή του, εξήγησε στους Αμερικανούς πράκτορες ότι δεν χρησιμοποιούσε σωσίες, αντικρούοντας μια θεωρία που κυκλοφορούσε ευρέως μεταξύ των αντιπάλων και των μελών της αντιπολίτευσης εντός και εκτός Ιράκ .

Εκτιμάται ότι ο πρώην δικτάτορας σύχναζε σε έως και τριάντα κρησφύγετα σε όλη τη χώρα, τα περισσότερα από τα οποία αποτελούνταν από ένα μόνο δωμάτιο και μια απλή κουζίνα. Ο αμερικανικός στρατός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένες από αυτές τις μυστικές τοποθεσίες ήταν προσβάσιμες μόνο με μικρά σκάφη που διέσχιζαν τον ποταμό Τίγρη .

Μετά από αρκετούς ακόμη μήνες έρευνας, η πίεση που ασκήθηκε στους μακρινούς συγγενείς του Σαντάμ και στα μέλη φυλών που σχετίζονταν με το καθεστώς επέτρεψε στις αρχές να περιορίσουν την περιοχή καταφυγίου του. Τελικά, στις 13 Δεκεμβρίου 2003, Αμερικανοί στρατιώτες εντόπισαν τον Χουσεΐν σε ένα αγρόκτημα έξω από το Τικρίτ.

Βρέθηκε σε ένα υποτυπώδες υπόγειο κελί, κρατώντας ένα πιστόλι και περιτριγυρισμένος από πενιχρά εφόδια. Ο πρώην ισχυρός άνδρας του Ιράκ δεν πρόβαλε αντίσταση και κανένας στρατιώτης δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία ονομάστηκε Κόκκινη Αυγή. Οι επακόλουθες γενετικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν την ταυτότητά του πέρα ​​από κάθε αμφιβολία.

Εν ολίγοις, η σύλληψη του Ιρακινού δικτάτορα ήταν το αποκορύφωμα μιας επιχείρησης που διήρκεσε μήνες και περιελάμβανε καταδιώξεις, ανταμοιβές εκατομμυρίων δολαρίων, επιχειρήσεις σε εξαιρετικά εχθρικές περιοχές και την ανάπτυξη πληροφοριών και τεχνολογικών πόρων με σκοπό την παρακολούθηση του Χουσεΐν.

Η εμφάνιση του Χουσεΐν κατά τη στιγμή της σύλληψής του ήταν ριζικά διαφορετική από αυτήν που έβλεπε το ιρακινό κοινό επί δεκαετίες στο απόγειο της δύναμής του: φαινόταν ατημέλητος και εξαντλημένος, κάτι που είχε βαθύ αντίκτυπο σε όσους τον θεωρούσαν σύμβολο εξουσίας.

Η δίκη εναντίον του Σαντάμ Χουσεΐν ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2005.

Η ηγεσία του τερματίστηκε επίσημα τον Νοέμβριο του 2006. Το κεφάλαιο Σαντάμ Χουσεΐν για το Ιράκ έκλεισε με την εκτέλεσή του στις 30 Δεκεμβρίου 2006.