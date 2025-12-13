Μπλόκα αγροτών: Ζητούν εχέγγυα για συνάντηση με Μητσοτάκη - Έγγραφο 7 σημείων

Εχέγγυα ζητούν οι αγρότες προκειμένου να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη τη Δευτέρα το απόγευμα, και για αυτό το λόγο προτίθενται να συντάξουν έγγραφο 7 σημείων, το οποίο θα του αποστείλουν, μεταξύ των οποίων είναι η μείωση στις τιμές των αγροτικών καυσίμων και του ενεργειακού κόστους, όπως και η αποκατάσταση των επιδοτήσεων στα προ 5ετίας επίπεδα.

Σε γενικές γραμμές το συμπέρασμα από τις πρώτες τοποθετήσεις κατά την πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, η οποία συνεχίζεται, είναι πως υπάρχει κοινή γραμμή μεταξύ των αγροτών από τα δεκάδες μπλόκα της χώρας.

Στο ασφυκτικά γεμάτο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας άρχισε νωρίτερα η καθοριστική σύσκεψη των αγροτών, από την οποία αναμένεται να καθοριστεί η κατεύθυνση των κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια Λάρισας. Σάββατο 13 Δεκεμβρίου Eurokinissi

Στη Νίκαια έχουν συγκεντρωθεί εκπρόσωποι αγροτικών μπλόκων από κάθε γωνιά της χώρας, οι οποίοι καλούνται να τοποθετηθούν τόσο επί των αιτημάτων όσο και για τη συνέχιση ή κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με το larissanet, το κλίμα της σύσκεψης είχε ήδη αποτυπωθεί στις δηλώσεις που προηγήθηκαν, δίνοντας το στίγμα των προθέσεων και της έντασης που επικρατεί.

Μιλώντας στο περιθώριο της συνεδρίασης, ο Μάριος Κατράκουλιας από την Επιτροπή Αγώνα Προχαμαχώνα τόνισε στο Newsbomb: «Είμαι σήμερα εδώ (σ.σ. Νίκαια για να ακούσουμε τι θα πει η πλειοψηφία και θα κινηθούμε αναλόγως. Η θέση μας δεν είναι μόνο για εμάς, αφορά όλη την κοινωνία, γι’ αυτό χρειαζόμαστε όλη την κοινωνία δίπλα μας. Εάν γίνει η συνάντηση με την κυβέρνηση και πάρουμε αυτά που ζητάμε, τότε θα σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις. Αν δεν γίνει, δεν θα σταματήσουμε να πιέζουμε την κατάσταση. Μέχρι τέλους!».

Αγροτικό συλλαλητήριο μπροστά από την κεντρική πύλη επιβατικού σταθμού στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 12 Δεκεμβρίου 2025. SOOC

Ο χάρτης των κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με δεκάδες μπλόκα να παραμένουν ενεργά σε κομβικά σημεία των εθνικών και επαρχιακών οδών. Από τη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη Δυτική Ελλάδα, οι παραγωγοί κλείνουν δρόμους και παρακαμπτήριες, ενώ διατηρούν ανοιχτές μόνο ειδικές διόδους για οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Σημεία όπως οι κόμβοι Κουλούρας, Νησελίου, Γυψοχωρίου, Μπράλου, Φιλώτα και η περιοχή των Πράσινων Φαναριών καταγράφουν αυξημένη παρουσία τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων, με τους παραγωγούς να μοιράζουν τοπικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς και να προετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας Λάρισας σήμερα.

Λαϊκό γλέντι...

Λαϊκό γλέντι διοργανώνουν σήμερα Σάββατο οι αγρότες της ΕΟΑΣ Χανίων στο μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια επί του ΒΟΑΚ.

Όπως ανακοίνωσαν, “Όλοι στο μπλόκο το Σάββατο 13/12 στις 3 μ.μ. Πιλάφι βραστό και κρασί πάνω στην Εθνική Οδό!!! Χορηγία της κυβέρνησης και της ΕΕ.

Οποιος οδηγός ταλαιπωρηθεί αύριο να γνωρίζει ότι εμείς δεν φταίμε. Φταίει μια πολιτική που μας οδηγεί στο ξεκλήρισμα.”

Σήμερα Σάββατο οι αγρότες της ΕΟΑΣ Χανίων στο μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια επί του ΒΟΑΚ διοργανώνουν λαϊκό γλέντι. Όπως ανακοίνωσαν, «Όλοι στο μπλόκο το Σάββατο 13/12 στις 3 μ.μ. Πιλάφι βραστό και κρασί πάνω στην Εθνική Οδό!!! Χορηγία της κυβέρνησης και της ΕΕ.

Οποιος οδηγός ταλαιπωρηθεί αύριο να γνωρίζει ότι εμείς δεν φταίμε. Φταίει μια πολιτική που μας οδηγεί στο ξεκλήρισμα».

Διαβάστε επίσης