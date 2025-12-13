«Η δεξιά του Κυρίου» στο πλευρό των αγροτών: Μητροπολίτες στηρίζουν τον αγώνα τους

Σε μέγιστο κοινωνικό ζήτημα έχουν εξελιχθεί οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με συνέπεια σε αρκετές περιπτώσεις να πάρει θέση και η Εκκλησία.

Μητροπολίτες στήριξαν τον αγώνα των διαμαρτυρομένων αγροτών σε διάφορες περιπτώσεις.

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος εξέφρασε ανοιχτά τη συμπαράσταση της Μητροπόλεως προς τους αγρότες εν μέσω των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν στη Θεσσαλία καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας. Με αφορμή το ψήφισμα συμπαράστασης που εξέδωσαν οι κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, ο κ.Ιερώνυμος υπογράμμισε την ανάγκη η Τοπική Εκκλησία να είναι παρούσα δίπλα στους ανθρώπους που μοχθούν καθημερινά για την καλλιέργεια και τη διατήρηση της ελληνικής υπαίθρου αναδεικνύοντας τις δυσκολίες και την αγωνία που βιώνουν.

Μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης της Θεσσαλίας, τόνισε ότι οι ιερείς ζουν καθημερινά δίπλα στους αγρότες, συμμεριζόμενοι τον μόχθο και τις δοκιμασίες τους.

«Οι κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, όλοι μαζί αποφασίσαμε να πούμε και εμείς δύο λόγια συμπαράστασης και αγάπης προς αυτούς τους ανθρώπους του μόχθου, που όντως στον τελευταίο καιρό περνούν πολλά, έχουν αδικηθεί και γι’ αυτό έχουν δίκιο για το γεγονός ότι φωνάζουν», υπογράμμισε ο Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος, εξηγώντας πως οι περισσότεροι ιερείς διακονούν στην ύπαιθρο και «βλέπουν τον αγώνα και την αγωνία τους, διαπιστώνουν τον κόπο, βλέπουν την πικρία τους πολλές φορές όταν καιρικά φαινόμενα καταστρέφουν σοδιές ή η ευλογιά καταστρέφει κοπάδια ολόκληρα». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη να στηριχθούν οι αγρότες ώστε να μη νιώθουν συνεχώς απογοητευμένοι «και διαρκώς να φτάνουν σε σημείο του να θεωρούν πως πρέπει να εγκαταλείψουν τη γη».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, Ιγνάτιος. Κατά την χθεσινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ο κ. Ιγνάτιος θύμισε ότι ο Άγιος Σπυρίδων ήταν βοσκός και κάλεσε όλους να θυμηθούμε τους κτηνοτρόφους της πατρίδας μας, που υπέστησαν μεγάλη καταστροφή, λόγω της ασθένειας των προβάτων. «Το έργο τους, όπως και των αγροτών», τόνισε, «είναι καθοριστικό για την ζωή όλων μας. Ευχόμαστε να εισακουστούν τα αιτήματά τους και να δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους».

Επίσης η Μητρόπολη Πατρών εξέδωσε ανακοίνωση στήριξης:

Συμπαριστάμεθα στὸν ὅποιο δίκαιο ἀγῶνα τῶν Ἀγροτῶν και Κτηνοτρόφων, οἱ ὀποίοι εἵναι ἥρωες τῆς πατρίδος μας, καὶ στὰ δίκαια αἰτήματά τους.

Εἶναι ἀναγκη νὰ ἐπιλυθοὺν τὰ προβλήματα τὰ ὁποία ἀντιμετωπίζουν πρὸς δικαίωση τῶν ἀγώνων τους καὶ ὄφελος τῆς πατρίδος μας.

Ὅσοὶ προερχόμεθα ἀπὸ ἀγροτικὲς οἰκογένειες, γνωρίζομε τoὺς πολλοὺς ἀγῶνες καὶ τὶς αἱματηρὲς προσπάθειες γιὰ τὴν ἐπιβίωση καὶ τὸ κὰλὸ τοῦ τόπου μας.

Πρέπει ὅλοι μας νὰ βοηθήσωμε νὰ μὴ ἐρημώση ἡ ὕπαιθρος τῆς χώρας μας, πὸὺ εἶναι ὁ βασικὸς πυλῶνας τῆς εὐημερίας της.

