Μπλόκα αγροτών: «Αν δεχτεί ο Μητσοτάκης τα αιτήματά μας σταματάμε, αλλιώς θα το πάμε μέχρι τέλους»

Εικόνα από αγροτικό συλλαλητήριο μπροστά από την κεντρική πύλη επιβατικού σταθμού στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Στη Νίκαια της Λάρισας, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη σημερινή συνεδρίαση των εκπροσώπων αγροτικών μπλόκων απ' όλη τη χώρα, η οποία ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 12:00.

Ωστόσο λόγω της μαζικής συμμετοχής αγροτοσυνδικαλιστών από τουλάχιστον 25 μπλόκα ανά τη χώρα, η έναρξη της σύσκεψης έχει καθυστερήσει.

Η συνεδρίαση θεωρείται κρίσιμη, καθώς αναμένεται να καθορίσει την επόμενη φάση των κινητοποιήσεων και να κρίνει το ενδεχόμενο πολιτικού διαλόγου με την κυβέρνηση, μετά την πρόσκληση που απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα στις 17:00.

Αγροτικό συλλαλητήριο μπροστά από την κεντρική πύλη επιβατικού σταθμού στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 12 Δεκεμβρίου 2025. SOOC

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για θετική διάθεση αλλά και επιφυλάξεις για το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό.

Μιλώντας στο περιθώριο της συνεδρίασης, ο Μάριος Κατράκουλιας από την Επιτροπή Αγώνα Προχαμαχώνα τόνισε στο Newsbomb: «Είμαι σήμερα εδώ (σ.σ. Νίκαια για να ακούσουμε τι θα πει η πλειοψηφία και θα κινηθούμε αναλόγως. Η θέση μας δεν είναι μόνο για εμάς, αφορά όλη την κοινωνία, γι’ αυτό χρειαζόμαστε όλη την κοινωνία δίπλα μας. Εάν γίνει η συνάντηση με την κυβέρνηση και πάρουμε αυτά που ζητάμε, τότε θα σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις. Αν δεν γίνει, δεν θα σταματήσουμε να πιέζουμε την κατάσταση. Μέχρι τέλους!».

Ο χάρτης των κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με δεκάδες μπλόκα να παραμένουν ενεργά σε κομβικά σημεία των εθνικών και επαρχιακών οδών. Από τη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη Δυτική Ελλάδα, οι παραγωγοί κλείνουν δρόμους και παρακαμπτήριες, ενώ διατηρούν ανοιχτές μόνο ειδικές διόδους για οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Σημεία όπως οι κόμβοι Κουλούρας, Νησελίου, Γυψοχωρίου, Μπράλου, Φιλώτα και η περιοχή των Πράσινων Φαναριών καταγράφουν αυξημένη παρουσία τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων, με τους παραγωγούς να μοιράζουν τοπικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς και να προετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας Λάρισας σήμερα.

Σήμερα Σάββατο οι αγρότες της ΕΟΑΣ Χανίων στο μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια επί του ΒΟΑΚ διοργανώνουν λαϊκό γλέντι. Όπως ανακοίνωσαν, «Όλοι στο μπλόκο το Σάββατο 13/12 στις 3 μ.μ. Πιλάφι βραστό και κρασί πάνω στην Εθνική Οδό!!! Χορηγία της κυβέρνησης και της ΕΕ.

Οποιος οδηγός ταλαιπωρηθεί αύριο να γνωρίζει ότι εμείς δεν φταίμε. Φταίει μια πολιτική που μας οδηγεί στο ξεκλήρισμα».

