Βόρεια Ελλάδα: Οι αγρότες «φέρνουν» ακυρώσεις στα τουριστικά γραφεία ενόψει Χριστουγέννων

Οι τουριστικοί φορείς της περιοχής εκφράζουν έντονη ανησυχία για την επίδραση των μπλόκων στις κρατήσεις και τις μετακινήσεις των επισκεπτών 

Διαμαρτυρία αγροτών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής στα «Πράσινα Φανάρια», Θεσσαλονίκη, 11 Δεκεμβρίου 2025.
Ελένη Μητσάλη

Αυξανόμενη ανησυχία επικρατεί στον τουριστικό κλάδο της Βόρειας Ελλάδας, καθώς τα αγροτικά μπλόκα που έχουν στηθεί σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου προκαλούν ακυρώσεις εκδρομών, καθυστερήσεις και φόβο για τις νέες κρατήσεις, μόλις λίγες ημέρες πριν από την εορταστική περίοδο. Η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας - Θράκης προειδοποιεί μάλιστα ότι οι οικονομικές απώλειες μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα σοβαρές εάν η κατάσταση δεν ομαλοποιηθεί άμεσα.

Επιπρόσθετα, οι τουριστικοί φορείς της περιοχής εκφράζουν έντονη ανησυχία για την επίδραση των μπλόκων στις κρατήσεις και τις μετακινήσεις, υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση επηρεάζει όχι μόνο τα ίδια τα γραφεία, αλλά και τη λειτουργία ξενοδοχείων, εστιατορίων και άλλων επιχειρήσεων που εξαρτώνται από τον τουρισμό.

Μιλώντας στο newsbomb.gr, η πρόεδρος της Ένωσης, Καλλιόπη Ξυνοπούλου, εξέφρασε την αγωνία του κλάδου, τονίζοντας παράλληλα πως τα αιτήματα των αγροτών είναι απολύτως σεβαστά.

«Η Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-Θράκης κατανοεί πλήρως τα αιτήματα όλων των παραγωγικών τάξεων και ιδιαίτερα των αγροτών μας, για τα οποία έπρεπε ήδη να είχαν βρεθεί οι κατάλληλες λύσεις πράγμα που ειλικρινώς ευχόμαστε να συμβεί έστω και τώρα. Παράλληλα επιθυμούμε να απευθύνουμε επείγουσα έκκληση προς όλες τις κατευθύνσεις αναφορικά με το θέμα των κλειστών δρόμων που αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας για εμάς, τον κλάδο του τουρισμού εν γένει, αλλά τελικά και της εθνικής μας οικονομίας.

Το μεγάλο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια

»Τη δεδομένη χρονική περίοδο που διανύουμε (λίγες μέρες πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς), παρουσιάζονται τεράστια και άμεσα προβλήματα που ταλανίζουν όλους τους συναδέλφους μας και αφορούν ακυρώσεις συμμετοχών στις οδικές μας εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την απουσία νέων κρατήσεων στις οδικές καθώς και στις αεροπορικές εκδρομές, κυρίως λόγω του φόβου για ελεύθερη πρόσβαση στους δρόμους και στα αεροδρόμια αλλά και εν γένει όλου του μεταφορικού έργου του κλάδου μας.

»Είναι απολύτως επείγον και καθοριστικό να είναι ελεύθερη η πρόσβαση και η διέλευση από όλα τα αντίστοιχα μπλόκα σε όλο το δίκτυο της χώρας μας και η συγκεκριμένη απόφαση να ανακοινωθεί άμεσα σε όλα τα ΜΜΕ. Μόνο τότε θα πεισθούν οι δυνητικοί επισκέπτες των γραφείων μας να εγγραφούν ή/και να αποπληρώσουν τις αντίστοιχες συμμετοχές τους αλλά και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση σε όλο το μεταφορικό έργο μεγάλο μέρος του οποίου είναι ζωτικής οικονομικής σημασίας για πολλές τοπικές κοινωνίες. Σε αντίθετη περίπτωση, η ζημιά θα είναι τεράστια και σε πολλές περιπτώσεις μοιραία, καθώς χάνονται προκαταβολές ή/και εξοφλήσεις που δόθηκαν στα ξενοδοχεία, οι κρατήσεις ξεναγών, συνοδών, εστιατορίων και χώρων αναψυχής με ολέθριες οικονομικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις μας και όχι μόνο».

Μπλόκο αγροτών στα διόδια Λόγγου Τρικάλων

Eurokinissi

Στην συνέχεια η κ. Καλλιόπη Ξυνοπούλου είπε: «Ελπίζοντας να βρούμε ευήκοα ώτα εκφράζουμε ακόμη μια φορά την ευχή να βρεθούν άμεσα οι κατάλληλες λύσεις σε όσα προβλήματα ταλανίζουν αυτή τη στιγμή τον κλάδο των αγροτών, οι οποίοι πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν επιθυμούν να ταλαιπωρήσουν, ίσως και ανεπανόρθωτα, άλλες κατηγορίες επαγγελματιών, τους τουρίστες αλλά και όλους τους απλούς πολίτες».

