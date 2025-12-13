Νίκαια Λάρισας: «Στολισμένα» τρακτέρ έξω από την πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών

«Στολισμένα» τρακτέρ με χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, γιρλάντες και στολίδια βρίσκονται έξω από την πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών, δίνοντας έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στις κινητοποιήσεις.

Μετρώντας αντίστροφα, μόλις 12 μέρες απομένουν για τα Χριστούγεννα. οι αγρότες συνδυάζουν το αγωνιστικό τους μήνυμα με το πνεύμα των γιορτών.

Στη Νίκαια της Λάρισας, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη σημερινή συνεδρίαση των εκπροσώπων αγροτικών μπλόκων απ' όλη τη χώρα, η οποία ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 12:00.

Ωστόσο λόγω της μαζικής συμμετοχής αγροτοσυνδικαλιστών από τουλάχιστον 25 μπλόκα ανά τη χώρα, η έναρξη της σύσκεψης έχει καθυστερήσει.

Η συνεδρίαση θεωρείται κρίσιμη, καθώς αναμένεται να καθορίσει την επόμενη φάση των κινητοποιήσεων και να κρίνει το ενδεχόμενο πολιτικού διαλόγου με την κυβέρνηση, μετά την πρόσκληση που απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα στις 17:00.