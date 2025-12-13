Μπλόκα αγροτών: Ξεκίνησε η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια

Στο ασφυκτικά γεμάτο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας άρχισε η καθοριστική σύσκεψη των αγροτών, από την οποία αναμένεται να καθοριστεί η κατεύθυνση των κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στη Νίκαια έχουν συγκεντρωθεί εκπρόσωποι αγροτικών μπλόκων από κάθε γωνιά της χώρας, οι οποίοι καλούνται να τοποθετηθούν τόσο επί των αιτημάτων όσο και για τη συνέχιση ή κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Παράλληλα, θα ληφθεί απόφαση σχετικά με την πρόσκληση του Πρωθυπουργού για συνάντηση τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με το larissanet, το κλίμα της σύσκεψης είχε ήδη αποτυπωθεί στις δηλώσεις που προηγήθηκαν, δίνοντας το στίγμα των προθέσεων και της έντασης που επικρατεί.

Διαβάστε επίσης