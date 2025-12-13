Αγροτικά μπλόκα: Οδύσσεια για τους ταξιδιώτες με καθυστερήσεις που φτάνουν τις δύο ώρες

Οι ταξιδιώτες θα ταλαιπωρηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο, ωστόσο μπορούν να φτάσουν κανονικά στον προορισμό τους, με το ΙΧ τους ή το ΚΤΕΛ


Τα αγροτικά μπλόκα που έχουν στηθεί στις εθνικές οδούς σχεδόν σε όλους τους νομούς της ηπειρωτικής χώρας, προκαλούν όπως είναι αναμενόμενο καθυστερήσεις για τους ταξιδιώτες, καθώς αναγκάζονται να χρησιμοποιούν παρακαμπτήριες οδούς, εξερχόμενου του εθνικού οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη διοίκηση των ΚΤΕΛ στο newsbomb, οι καθυστερήσεις αυτές εξαρτώνται από τη σημείο, το οδικό δίκτυο και τον οδηγό, ωστόσο όλα τα δρομολόγια καταλήγουν στον προορισμό τους. Οι καθυστερήσεις μπορεί να κυμαίνονται από μία έως και δύο ώρες.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, που βρίσκεται στο μπλόκο στα Σιάτιστα, αναφέρει στο Newsbomb ωστόσο ότι οι αγρότες ναι μεν διατηρούν τα μπλόκα, αλλά έχουν αποφασίσει να επιτρέπουν στα οχήματα τη διέλευση – ωστόσο αυτή δεν καθίσταται δυνατή λόγω των αστυνομικών μέτρων.

«Εμείς επιτρέπουμε σε όλους να περάσουν, και στα ΙΧ, εκτός από τα φορτηγά. Το θέμα είναι ότι η αστυνομία δεν επιτρέπει τη διέλευση, από όπου υπάρχει μπλόκο, και ανακατευθύνει την κυκλοφορία από παρακαμπτήριες οδούς.

Εάν σε κάποιον οδηγό επιτραπεί από την ΕΛ.ΑΣ. να φτάσει στο μπλόκο, τότε θα περάσει κανονικά από εμάς για να συνεχίσει τη διαδρομή του. Αυτό ισχύει μέχρι τη Δευτέρα, μετά θα δούμε τι θα κάνουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι από την αρχή του στησίματος των μπλόκων, η διέλευση γίνεται κανονικά για τις ευπαθείς ομάδες, για ασθενοφόρα και άλλες περιπτώσεις όπου θα κριθεί ότι ο ταξιδιώτης έχει ανάγκη να φτάσει στον προορισμό του αποφεύγοντας την καθυστέρηση.

