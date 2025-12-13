Μπλόκα αγροτών: Η επόμενη μέρα των κινητοποιήσεων μετά το «όχι» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις εισέρχονται σε νέα φάση έντασης, με τα μπλόκα να παραμένουν και να ενισχύονται, καθώς στη πανελλαδική συνέλευση στη Νίκαια της Λάρισας οι αγροτοσυνδικαλιστές αποφάσισαν να μην προσέλθουν στη συνάντηση που είχε προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Δευτέρα το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνέλευση ανακοινώθηκε ότι θα συνταχθεί λίστα αιτημάτων, η οποία θα σταλεί στον πρωθυπουργό. Οι αγρότες θα περιμένουν σαφείς απαντήσεις πριν προχωρήσουν σε ραντεβού μαζί του.

Η λίστα των αιτημάτων σύμφωνα με την ΕΡΤ έχει ως εξής:

Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή.

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Ρεύμα στα 7 λεπτά.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό.

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

Σε ό, τι αφορά την κτηνοτροφία, θα υπάρξουν παράρτημα αιτημάτων, για τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και τους αλιείς. Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα είναι:

Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Απόφαση για κλιμάκωση κινητοποιήσεων

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι οι αγρότες δεν θα πάνε στη συνάντηση της Δευτέρας, καθώς τη θεωρούν «προσχηματική». «Θα νικήσουμε, έχουμε τη δύναμη να ικανοποιηθούν κάποια από τα αιτήματά μας», τόνισε, προσθέτοντας ότι την Τετάρτη και Παρασκευή θα γίνουν συμβολικοί αποκλεισμοί παρακαμπτήριων δρόμων.

Παρόμοιες θέσεις εξέφρασαν και άλλα στελέχη, όπως ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας, ο οποίος δήλωσε: «Είμαστε αποφασισμένοι, εφόσον δεν υπάρχουν απαντήσεις από την κυβέρνηση, να στείλουμε τα αιτήματα και να περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις. Αλλιώς θεωρούμε ότι πρόκειται για επικοινωνιακό σόου της κυβέρνησης», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουργός «έκλεισε μόνος του το ραντεβού».

Μαρινάκης για αγρότες: «Έκκληση για διάλογο, αλλά όχι με κλειστούς δρόμους»

Δια στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη ήρθε η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης στην άρνηση των αγροτών να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό την Δευτέρα.

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους» είπε από το βήμα της Βουλής για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο Παύλος Μαρινάκης.

«Ναι σε διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους, όχι σε ταλαιπωρία ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να πάνε να κάνουν τη χημειοθεραπεία τους, να πάνε στο σπίτι τους ή στη δουλειά τους. Όχι σε δημιουργία εμποδίων και προβλημάτων στην αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους κάτι που απηχεί το σύνολο της κοινωνίας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μετά από μια υπερδεκαετή κρίση και ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη», σημείωσε.

Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία «είναι η κυβέρνηση που έδωσε και συνεχίζει να δίνει όσα περισσότερα μπορεί από λεφτά που πραγματικά υπάρχουν και όχι από λεφτόδεντρα».

Χρησιμοποίησε ως παραδείγματα τις λύσεις που έδωσε για το φθηνότερο ρεύμα, τη μόνιμη επιστροφή του αγροτικού πετρελαίου, τη μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα, τις ζωοτροφές και τα αγροτικά μηχανήματα.

«Μόνο φέτος δίνονται παραπάνω λεφτά στους αγρότες σε επίπεδο ενισχύσεων. Ειδικά οι κτηνοτρόφοι που έχουν πιεστεί πάρα πολύ έχουν κάθε δίκιο να ζητάνε περισσότερα και να υποβάλουν αιτήματα. Όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν προβάλεις τα αιτήματά σου χωρίς καν να θέλεις να τα συζητήσεις, μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός», πρόσθεσε.

