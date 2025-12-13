Μαρινάκης για αγρότες: «Έκκληση για διάλογο, αλλά όχι με κλειστούς δρόμους»

Δια στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη ήρθε η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης στην άρνηση των αγροτών να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό την Δευτέρα.

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους» είπε από το βήμα της Βουλής για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο Παύλος Μαρινάκης.

«Ναι σε διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους, όχι σε ταλαιπωρία ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να πάνε να κάνουν τη χημειοθεραπεία τους, να πάνε στο σπίτι τους ή στη δουλειά τους. Όχι σε δημιουργία εμποδίων και προβλημάτων στην αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους κάτι που απηχεί το σύνολο της κοινωνίας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μετά από μια υπερδεκαετή κρίση και ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη», σημείωσε.

Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία «είναι η κυβέρνηση που έδωσε και συνεχίζει να δίνει όσα περισσότερα μπορεί από λεφτά που πραγματικά υπάρχουν και όχι από λεφτόδεντρα».

Χρησιμοποίησε ως παραδείγματα τις λύσεις που έδωσε για το φθηνότερο ρεύμα, τη μόνιμη επιστροφή του αγροτικού πετρελαίου, τη μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα, τις ζωοτροφές και τα αγροτικά μηχανήματα.

«Μόνο φέτος δίνονται παραπάνω λεφτά στους αγρότες σε επίπεδο ενισχύσεων. Ειδικά οι κτηνοτρόφοι που έχουν πιεστεί πάρα πολύ έχουν κάθε δίκιο να ζητάνε περισσότερα και να υποβάλουν αιτήματα. Όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν προβάλεις τα αιτήματά σου χωρίς καν να θέλεις να τα συζητήσεις, μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός», πρόσθεσε.