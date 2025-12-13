Δεν θα πάνε στο Μαξίμου οι αγρότες - Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

Μετά από πολύωρη συνάντηση, οι αγρότες στη πανελλαδική συνέλευση στη Νίκαια της Λάρισας απέρριψαν την πρόσκληση του πρωθυπουργού για συνάντηση τη Δευτέρα

Δεν θα πάνε στο Μαξίμου οι αγρότες - Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

Πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025. 

INTIME NEWS
Την απόφασή τους να μην πάνε στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό ανακοίνωσαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι το μεσημέρι του Σαββάτου (13/12), μετά τη λήξη της συνάντησής τους στη Νίκαια της Λάρισας.

Μετά από πολύωρη συνάντηση στην κατάμεστη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Νίκαιας, στην οποία παρευρέθηκαν αντιπρόσωποι από τα μπλόκα από όλη τη χώρα, οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγρότες θα ετοιμάσουν λίστα με τα αιτήματά τους και θα τη στείλουν στον πρωθυπουργό.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε προσκαλέσει τους αγρότες σε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου στις 17:00 τη Δευτέρα.

Στο ασφυκτικά γεμάτο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας άρχισε νωρίτερα η καθοριστική σύσκεψη των αγροτών, από την οποία αναμένεται να καθοριστεί η κατεύθυνση των κινητοποιήσεων που

Στη Νίκαια έχουν συγκεντρωθεί εκπρόσωποι αγροτικών μπλόκων από κάθε γωνιά της χώρας, οι οποίοι κλήθηκαν να τοποθετηθούν τόσο επί των αιτημάτων όσο και για τη συνέχιση ή κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με το larissanet, το κλίμα της σύσκεψης είχε ήδη αποτυπωθεί στις δηλώσεις που προηγήθηκαν, δίνοντας το στίγμα των προθέσεων και της έντασης που επικρατεί.

Μιλώντας στο περιθώριο της συνεδρίασης, ο Μάριος Κατράκουλιας από την Επιτροπή Αγώνα Προχαμαχώνα τόνισε στο Newsbomb: «Είμαι σήμερα εδώ (σ.σ. Νίκαια για να ακούσουμε τι θα πει η πλειοψηφία και θα κινηθούμε αναλόγως. Η θέση μας δεν είναι μόνο για εμάς, αφορά όλη την κοινωνία, γι’ αυτό χρειαζόμαστε όλη την κοινωνία δίπλα μας. Εάν γίνει η συνάντηση με την κυβέρνηση και πάρουμε αυτά που ζητάμε, τότε θα σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις. Αν δεν γίνει, δεν θα σταματήσουμε να πιέζουμε την κατάσταση. Μέχρι τέλους!».

Αγροτικό συλλαλητήριο μπροστά από την κεντρική πύλη επιβατικού σταθμού στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 12 Δεκεμβρίου 2025.
Αγροτικό συλλαλητήριο μπροστά από την κεντρική πύλη επιβατικού σταθμού στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 12 Δεκεμβρίου 2025.SOOC

Ο χάρτης των κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με δεκάδες μπλόκα να παραμένουν ενεργά σε κομβικά σημεία των εθνικών και επαρχιακών οδών. Από τη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη Δυτική Ελλάδα, οι παραγωγοί κλείνουν δρόμους και παρακαμπτήριες, ενώ διατηρούν ανοιχτές μόνο ειδικές διόδους για οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Σημεία όπως οι κόμβοι Κουλούρας, Νησελίου, Γυψοχωρίου, Μπράλου, Φιλώτα και η περιοχή των Πράσινων Φαναριών καταγράφουν αυξημένη παρουσία τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων, με τους παραγωγούς να μοιράζουν τοπικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς και να προετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας Λάρισας σήμερα.

Λαϊκό γλέντι...

Λαϊκό γλέντι διοργανώνουν σήμερα Σάββατο οι αγρότες της ΕΟΑΣ Χανίων στο μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια επί του ΒΟΑΚ.
Όπως ανακοίνωσαν, “Όλοι στο μπλόκο το Σάββατο 13/12 στις 3 μ.μ. Πιλάφι βραστό και κρασί πάνω στην Εθνική Οδό!!! Χορηγία της κυβέρνησης και της ΕΕ.

Οποιος οδηγός ταλαιπωρηθεί αύριο να γνωρίζει ότι εμείς δεν φταίμε. Φταίει μια πολιτική που μας οδηγεί στο ξεκλήρισμα.”

