Ήπειρος: Εικόνες Βιβλικής καταστροφής - Κατολισθήσεις και αποκλεισμένα χωριά

Δεκάδες μηχανήματα εργάζονται σε κάθε γωνιά της Ηπείρου σε μία άνιση μάχη με τα προβλήματα που άφησε το σφοδρό κύμα της κακοκαιρίας.

Βασική προτεραιότητα από το πρωί ήταν να δοθούν πρόχειρες έστω προσβάσεις στους δεκάδες οικισμούς που είχαν αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο.

Τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου έχουν καταστραφεί, υποδομές καταστράφηκαν, περιοχές πλημμύρισαν, σπίτια και επιχειρήσεις βρέθηκαν κάτω από τα νερά, όπως αναφέρει το epiruspost.gr

Από την Κόνιτσα μέχρι τα Τζουμέρκα, την Πρέβεζα τη Θεσπρωτία και την Άρτα η σφοδρότητα της κακοκαιρίας άφησε έντονο το αποτύπωμά της.

Στους Δήμους Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων καταγράφονται μεγάλες ζημιές στις υποδομές καθώς η μανία του νερού που υπερχείλισε τα ποτάμια, παρέσυρε ό,τι βρήκε στον διάβα της.

Πολλά χωριά έχουν πρόχειρη πρόσβαση λόγω των κατολισθήσεων η των καθιζήσεων στο οδόστρωμα, ενώ προβλήματα υπάρχουν στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση. Τα συνεργεία δίνουν μάχη για να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

Χωριά στους Δήμου Ζηρού και Άρτας δοκιμάζονται για δεύτερη φορά μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου. Οικισμοί κόπηκαν στη μέση, ρέματα έγιναν ορμητικοί χείμαρροι, δρόμοι εξαφανίστηκαν.

Μεγάλες οι ζημιές στο Δήμο Φιλιατών με καλλιέργειες κάτω από νερά ενώ αντίστοιχες εικόνες καταγράφονται και σε χωριά της Πρέβεζας.

Οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες με την ελπίδα ότι δεν θα σημειωθούν νέες βροχοπτώσεις που θα προκαλέσουν νέα προβλήματα.

Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν ήταν πολύ έντονα και στην Ήπειρο, όπου σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο μέσα σε πέντε μέρες έπεσε το νερό που πέφτει σε έναν χρόνο στο κέντρο της Αθήνας.

«Σε αρκετές ορεινές περιοχές, μέσα στις τελευταίες πέντε ημέρες, καταγράφηκαν συνολικά περίπου 400 χιλιοστά βροχής (τοπικά ξεπεράστηκαν και αυτά). Με άλλα λόγια, το νερό που πέφτει στο κέντρο της Αθήνας σε έναν ολόκληρο χρόνο, έπεσε σε τμήματα της ορεινής Ηπείρου σε μόνο πέντε ημέρες. Γι’ αυτό και τα πλημμυρικά φαινόμενα ήταν τόσο εκτεταμένα, διότι τα ήδη κορεσμένα εδάφη δέχονταν καθημερινά νέες, μεγάλες ποσότητες βροχής, χωρίς χρόνο απορρόφησης ή αποστράγγισης» ανέφερε.

