Ήπειρος στο έλεος της κακοκαιρίας: Αποκλεισμένοι κάτοικοι και εκτεταμένες ζημιές

Σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τα Βόρεια Τζουμέρκα, με τις δημοτικές υπηρεσίες να επιχειρούν αδιάκοπα μέσα στη νύχτα, σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η περιοχή παρουσιάζει εικόνα εκτεταμένης καταστροφής, καθώς κατολισθήσεις, καθιζήσεις και υπερχειλίσεις ποταμών έχουν πλήξει τόσο τα χωριά όσο και το οδικό δίκτυο.

Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε μεγάλο τμήμα του Δήμου. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η επαναφορά του ρεύματος δεν είναι δυνατή πριν από την επόμενη ημέρα, με τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ να αναμένονται για αποκατάσταση των βλαβών. Ο Δήμος καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και διαβεβαιώνει ότι οι υπηρεσίες θα μεριμνήσουν για τις ανάγκες ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων.

Η Αστυνομία έχει επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας σε χωριά κοντά στον ποταμό Άραχθο, όπου το νερό έχει ανέβει επικίνδυνα.

Στους Μελισσουργούς Άρτας, ένα ξενοδοχείο παραμένει αποκλεισμένο, με τους ιδιοκτήτες, το προσωπικό και δύο επισκέπτες χωρίς πρόσβαση σε ρεύμα και νερό. Ο δρόμος που συνδέει την κοινότητα με το υπόλοιπο δίκτυο έχει καταρρεύσει σε πολλά σημεία και μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν μηχανήματα.

Από στην Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου απαγορεύτηκε η κυκλοφορία όλων των τύπων οχημάτων σε χωριά που βρίσκονται κοντά στο 'Αραχθο ποταμό.

Χωρίς ηλεκτρικό και νερό παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ξενοδοχείο στους Μελισσουργούς 'Αρτας, οι ιδιοκτήτες, το προσωπικό και 2 επισκέπτες. Ο δρόμος προς την κοινότητα, έχει υποστεί σε πολλά σημεία κατολισθήσεις και μέχρι στιγμής δεν έχει προσεγγίσει κάποιο μηχάνημα. Ο ιδιοκτήτης επικοινώνησε με το ΑΠΕ-ΜΠΕ και απευθύνει έκκληση για βοήθεια. Όπως λέει πρόσβαση προς το κατάλυμα δεν υπάρχει από το πρωί, καθώς κατέρρευσε ο δρόμος που το συνδέει με τον επαρχιακό, ο οποίος επίσης έχει υποστεί μεγάλες ζημιές από καθιζήσεις, φερτά υλικά καταπτώσεις βράχων και δένδρων.

Παράλληλα, στην Πεδινή Ιωαννίνων, μεγάλες εκτάσεις κοντά στην Εγνατία Οδό έχουν πλημμυρίσει ξανά, μετατρέποντας τον παράδρομο σε λίμνη και διακόπτοντας πλήρως την κυκλοφορία. Παρά τα πρόσφατα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, η περιοχή δείχνει για ακόμη μία φορά την ευαλωτότητά της. Η παρουσία ογκωδών αντικειμένων που πιθανότατα παρασύρθηκαν από τα νερά προκαλεί πρόσθετη ανησυχία.

Ανάλογες δυσκολίες αντιμετωπίζει και ο παράδρομος της Εγνατίας στο Κουτσελιό, όπου η κυκλοφορία έχει επίσης σταματήσει.

Οι δεκαπέντε περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Περιοχή Ύψος βροχής (χιλιοστά)

1 Λεπιάνα Άρτας 287,2

2 Τέροβο Ιωαννίνων 185,4

3 Πεστά Ιωαννίνων 169,2

4 Επισκοπικό Ιωαννίνων 144,0

5 Δερβίζιανα Ιωαννίνων 138,6

6 Πρέβεζα 103,8

7 Κομπότι Άρτας 99,4

8 Δωδώνη 94,6

9 Ζωτικό Ιωαννίνων 94,6

10 Αγία Κυριακή Ιωαννίνων 94,4

11 Ιωάννινα 91,6

12 Ανατολή Ιωαννίνων 83,0

13 Ανήλιο Μετσόβου Χ/Κ 79,0

14 Πάπιγκο 76,0

15 Βωβούσα Ιωαννίνων 37,0

